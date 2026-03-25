OGLASIO SE GRAD

Upozorenje Zagrepčanima: 'Moguć je jak vjetar i obilne padaline. Službe su u pripravnosti'

Zagreb: Posljedice nevremena u naseljima Dugave i Travno
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
25.03.2026.
u 22:44

Nadležne gradske službe stavljene su u stanje pripravnosti te su spremne reagirati u slučaju potrebe.

U noći srijede na četvrtak očekuje se nagla i izražena promjena vremenskih prilika, zbog koje su izdana i meteo upozorenja. Zbog najavljenog snažnog vjetra i obilne kiše, Grad Zagreb uputio je apel građanima na dodatni oprez.

"Noćas i sutra u Zagrebu su mogući jak vjetar i obilne padaline. Stoga pozivamo građane na oprez i praćenje informacija od strane nadležnih službi, kako bi se izbjegle eventualne ozljede i štete na imovini zbog granja i predmeta nošenih vjetrom", kažu iz Zagreba.

Nadležne gradske službe stavljene su u stanje pripravnosti te su spremne reagirati u slučaju potrebe. "Ako se ostvari ovakva prognoza DHMZ-a, vrlo je izgledno i zatvaranje Sljemenske ceste. Molimo građane da se prije izlaska iz svojih domova te prije odluke o putovanju informiraju o stanju u prometu i gradu općenito", dodaju.

U ostatku Hrvatske očekuju se vrlo nepovoljne vremenske prilike, u gorju obilne snježne padaline uz stvaranje i do 50 centimetara snijega, mjestimice i više, praćene jakim i olujnim vjetrom te mećavama, što bi moglo uzrokovati ozbiljne poteškoće u prometu i opskrbi.

Na Jadranu i u unutrašnjosti prevladavat će kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, uz snažno jugo i buru, dok će zahlađenje donijeti susnježicu i snijeg i u nižim predjelima. Vrijeme će ostati nestabilno i tijekom petka, uz postupno smirivanje i blagi porast temperature tijekom vikenda.

Zagreb: Posljedice nevremena u naseljima Dugave i Travno
