Prvi krug izbora za predsjednika zagrebačkog SDP-a 10. lipnja

Gradski odbor (GO) zagrebačkog SDP-a u srijedu je donio odluku o raspisivanju izbora za predsjednika, potpredsjednike te predsjedništvo i gradski odbor SDP-a, koji će se održati 10. lipnja - prvi krug te 17. lipnja drugi krug, izjavio je v.d predsjednika zagrebačkog SDP-a Saša Molan u središnjici SDP-a, gdje je održana sjednica GO stranke.

Stranački izbori će se održati u te dvije nedjelje, u vremenu od 9 do 18 sati.

"Ovom današnjom odlukom koja će do ponoći stupiti na snagu, počinje postupak, koji ima kalendar kada se što odvija. Prvo će se ljudi kandidirati i to između 11. i 18. svibnja. Dali smo rok do 15. svibnja da svi koji žele glasati podmire članarinu. Gradska izborna komisija će utvrditi pravovaljanost kandidatura 21. svibnja i tada ćemo točno znati tko je i za što kandidat i ima li pravovaljanu kandidaturu. A sama promidžba je od 26. svibnja pa do izbora. I tada ćemo dobiti novo vodstvo gradske organizacije SDP-a Zagreb", istaknuo je Molan.

Rekao je da se može svatko kandidirati, tko ispunjava uvjete. Podsjetio je da je Glavni odbor SDP-a donio pravila o izboru županijskih organizacija i grada Zagreba, te da je to način kako se odvija cijela procedura.

Na novinarsko pitanje je li na sjednici bilo burno, Molan je rekao da nije, jer na toj točki uopće nije bilo rasprave.

Rekao je i da ima svoga favorita za predsjednika zagrebačkog SDP-a, ali dok se pravovaljane kandidature ne potvrde, dotle bolje da ne daje izjavu vezano za to.

Podsjetio je da je u zagrebačkom SDP-u preko 5000 ljudi te da je to najveća gradska organizacija stranke, koju je vodio Davor Bernardić dok nije bio izabran za predsjednika SDP-a. Već više od godinu dana v.d predsjednika zagrebačkog SDP-a je Saša Molan.

Molan kaže kako je važno tko će doći na čelo zagrebačkog SDP-a, dodavši da su oni uvijek svi bili "timski igrači".

"Uz predsjednika postoji i čitav niz ljudi te mjesne organizacije i ogranci. Bez aktivizma, bez naših ljudi na terenu, bez rada i doprinosa svakoj mjesnoj samoupravi ili mjesnom odboru, nema boljitka odnosno nema dobrog za grad Zagreb i građane Zagreba. Tu je SDP jak, i tu SDP ima puno aktivista i puno ljudi koji se žele uključiti i koji rade za dobrobit ljudi Zagreba i dalje će tako raditi", poručio je.

Svoju kandidaturu za predsjednika, odnosno predsjednicu zagrebačkog SDP-a već su najavili Denis Hrestak, Aleksandra Kolarić, Alen Čičak i Gordan Maras.

Na sjednici Gradskog odbora zagrebačkog SDP-a od njih četvero jedino nije bila Aleksandra Kolarić.

Hrestak nije htio dati izjavu novinarima, a Čičak i Maras su prije sjednice stali pred novinare i izjavili kako očekuju pobjedu na izborima.

"Kandidirao sam se da pokrenem SDP u Zagrebu i uvjeren sam da će to tako biti. Nadam se da će se članice i članovi u što većem broju odazvati jer je interes svih nas da izbori budu sa što većim odazivom, da se konačno u Zagrebu SDP vrati na one pozicije koje je bio. Znači, da imamo neki utjecaj u gradu i da upravljamo sa stvarima kako što bolje da naši sugrađani žive", izjavio je Maras.

Na pitanje kako komentira "manipulacije sa članarinama", Maras je rekao da će na sjednici malo oko toga govoriti tako da nema potrebe da to govori novinarima.

"Sigurno da transparentnost je jedna od najvažnijih stvari u svakom izbornom postupku. SDP je tu uvijek bio predvodnik, nadam se da će tako i ostati, da ćemo imati maksimalno transparentne i otvorene izbore kako bi naše članice i članovi bili ti zbog kojih radimo izbore, a ne da radimo izbore da bi jedan ili više ljudi postali predsjednik ili članovi nekog tijela. Znači, članice i članovi moraju biti u prvom planu", poručio je.

Upitan o svojim protukandidatima, Maras je rekao da ne zna tko će se kandidirati, a zna tko je najavio kandidaturu.

"To su kolegice i kolege. Ja kažem - meni je bitno samo da što veći broj ljudi izađe na izbore, da to bude pošteno i transparentno i uvjeren sam da će naše članice i članovi odabrati ono što je najbolje za SDP. Ja očekujem pobjedu. Znači, ljudi vide tko se bori za SDP, tko je prepoznatljiv, koga birači naši podržavaju. Ja sam uvjeren da sam to ja i uvjeren sam da će to naši ljudi prepoznati", poručio je Gordan Maras.

Alen Čičak također je novinarima izjavio da se nada pobijedi.

"Da se ne nadam, ne bih se kandidirao. Mislim da sa svojim iskustvom i sa vremenom provedenim u stranci i sa svojim osobnim i profesionalnim integritetom se imam puno pravo nadati da ću pobijediti na ovim izborima", istaknuo je.

Upitan za mišljenje o svojim protukandidatima, rekao je da se svatko u trenutku kad se odluči kandidirati procjenjuje ima li osobno pravo kandidirati se ili ne, a kolege-članovi koji će ih birati će procijeniti je li netko u proteklom razdoblju to zavrijedio ili nije, je li bilo određenih pogrešaka ili nije, pa će vidjeti.

Rekao je da kampanja neće biti preduga, a nada se da će imati dovoljno vremena i za sučeljavanje i mišljenja i kritika koje su već uputili jedni prema drugima u proteklom vremenu, jer, kako je rekao, "ruku na srce kampanja već dosta dugo traje i mislim da je krajnje vrijeme da raspišemo izbore jer zagrebački SDP je predugo bez rukovodstva, a opće je poznato da je zagrebački SDP lokomotiva cijelog SDP-a".

"I onog trenutka kad mi stabiliziramo situaciju u zagrebačkom SDP-u, onda ćemo stabilizirati i stanje u cjelokupnom hrvatskom SDP-u", ocijenio je Čičak.

Na pitanje o "manipulacijama članarinama", rekao je kako se još uvijek nada da je riječ o insinuacijama, međutim, jučer je imao priliku vidjeti nekakvu prepisku putem facebooka između jednog novinara dnevne tiskovine i kolege Hrestaka.

"I vrlo je to nespretno ispalo, način na koji je on pokušao objasniti, zapravo dovodi u sumnju ipak da on već sada ima određenu prednost u odnosu na nas preostalih troje kandidata. Ja vjerujem da ćemo i to danas raspraviti na Gradskom odboru jer mislim naprosto nije pošteno krenuti iz različitih pozicija u izbore. Mislim da bi bilo pošteno da svi uredno se maknu od tog izbornog procesa i da puste članove da sami razmišljaju svojom glavom, a da svi mi imamo pošteni odnos prema izbornom procesu", poručio je Čičak.

Molan je rekao da su na sjednici raspravljali i o aktualnoj političkoj situaciji Zagreba.

"Na žalost svi znamo u kakvoj je situaciji grad Zagreb vezano za vođenje i koaliciju koja je aktualna. Na žalost, ta koalicija ne funkcionira ili funkcionira ovisno o tome kako se dogovore o određenim apetitima i oko kadrovskih rješenja ili bolje rečeno foteljama, na žalost. S druge strane vidimo da na svakoj sjednici Gradske skupštine nekom od koalicijskih partnera ne prolazi određena točka jer se nisu najbolje dogovorili. Na žalost to je kriza sustava upravljanja. Plan gospodarenja otpadom je najbolji primjer kako ovaj grad ne funkcionira, a s druge strane imamo najnovije informacije vezano za manjak proračuna od prošle godine od 385 milijuna kuna", rekao je.