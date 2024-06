Pronađena 36-godišnja Zagrepčanka koja je nestala na Savici: 'Anita me nazvala. Živa je Bogu hvala'

NUDE 'VATROGASNE' MJERE

Nužna mirovinska reforma: Zbog II. stupa hrvatski je proračun svake godine u deficitu 1,5% BDP-a

Izbor dvostupne mirovine opcija je za one koji su natprosječno zarađivali, najmanje 1600 eura neto. No s obzirom na to da je zakonskim izmjenama povećan udio štednje koji mogu dobiti odmah, jednokratnom isplatom, s 15 na 20 posto, ostanu li u II. stupu, mnogi biraju tu opciju unatoč tome što bi im mirovina bila veća povratkom u I. stup