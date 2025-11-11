Problemi u ZET-u? Zbog hakerskog napada radnicima manja plaća za listopad: 'Riješit ćemo u dva dijela'

ZET-ovcima će se, zbog hakerskog napada, isplatitia nepotpuna plaću, bez dodataka koje će isplatiti naknadno. Kako saznaje Radio Sljeme, plaća se zbog napada obračunava ručno, a raspodjela dodataka je, očigledno, ostala u napadnutom sustavu. Zagrebački radio je u srijedu o tome pitao gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je rekao da ne zna ni za kakve probleme s isplatom plaće u ZET-u, a o svemu smo pitali i gradski prijevoznik. Odgovorili su nam sljedeće.

"Isplata plaće zaposlenicima niti u jednom trenutku nije dovedena u pitanje, no sukladno situaciji s kibernetičkim napadom i privremenoj nedostupnosti dijela administrativnih podataka, bilo je potrebno prilagoditi model isplate plaće za mjesec listopad. Naši zaposlenici su obaviješteni kako je u dijalogu Uprave i predstavnika reprezentativnih sindikata, postignut dogovor oko trenutno jedinog mogućeg modela isplate plaće za mjesec listopad i to u dva dijela.

Glavnina plaće isplaćena je u redovnom terminu, odnosno u ponedjeljak, 10. studenoga, a ostatak odmah po oporavku administrativnog sustava, što se očekuje u najkraćem mogućem roku, odnosno još ovaj mjesec. Ističemo kako se cijelo vrijeme poduzimaju se sve potrebne radnje kako bi se administrativni sustav, koji je nužno potreban za cjeloviti obračun plaća, što prije stavio u punu funkciju", poručili su.