U turističkim turama utjelovljuje Teslu, a sad je napisao i vodič za razumijevanje genija

Po struci je strojar, učitelj plesa i turistički vodič, a nakon brojnih putovanja odlučio je osmisliti vlastitu turu vođenu znamenitom osobom. Budući da je iz Karlovca, za temu je odabrao Nikolu Teslu koji se u tom gradu zaljubio u znanost. Nabavio je odijelo, periku i brkove te krenuo u edukativno-turističke šetnje, na početku samo po Karlovcu, a nakon godinu dana i po Zagrebu i Gospiću. A prošlog je tjedna Boris Šušnjar u Muzeju grada Zagreba predstavio i svoju knjigu "Neshvaćeni Tesla – vodič za razumijevanje genija﻿", koju je pisao tri godine.

– U njoj odgovaram na mnoga pitanja s kojima se kao interpretator Nikole Tesle susrećem u svom radu, ali i na zablude i poluistine koje se često mogu čuti. No najvažnije je da knjiga pokušava dati odgovor na dva možda i ključna pitanja o njemu, kakav je Tesla bio i zašto, zbog čega i nosi naslov "Neshvaćeni Tesla" – objašnjava autor.

Ideju kostimiranog vođenja dobio od kolega koji su utjelovljavali povijesne likove, a znao je, domeće, i da će tako lakše doprijeti do školaraca kojima je htio prenijeti svoju fascinaciju znanošću i Teslom. U ulogu genija iz Smiljana uroni na 90 minuta, koliko traje tura, i sve govori u prvom licu.

– Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je kada je petogodišnji dječak koji je došao na turu također imao sako i brk. I on je bio Tesla! Još me iznenađuje koliko ima djece koja su njime stvarno fascinirana, iako nisu krenula ni u školu, što mi je jako drago – ističe Šušnjar.

Ponekad mu, kaže, nije lako odabrati što i kako prezentirati jer je Teslina biografija nepresušan izvor anegdota i zagonetki. – Dopuštam si i određeni stupanj improvizacije pri odabiru detalja, ovisno o uzrastu sudionika ture i njihovim interesima. Primjerice, kada sam prije nekoliko mjeseci vodio prodajne menadžere, isticao sam koliko je vremena i truda ulagao u svoje javne prezentacije i demonstracije, sve je moralo biti savršeno i ništa nije prepuštao slučaju – tumači.

Želeći se ciljano angažirati u edukaciji učenika, 2022. je napisao projekt "Šetnja s Nikolom Teslom" pa od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobio preporuku za rad sa školama. Pritom je, napominje, dobar dio prezentacije određen nastavnim planom i programom, odnosno kurikulima iz prirode i društva, fizike, povijesti, tehničkog odgoja, geografije... – S nižim razredima, primjerice, obrađujem teme poput energije i ekologije, a sedmaši i osmaši uče o vrstama struje, magnetizmu, indukciji, ponekad i formulama, što je već puno ozbiljniji rad – objašnjava.

A i knjiga je svoj razvojni put put započela upravo kao štivo za djecu i mlade, budući da je, kaže, htio popuniti rupu koju je primijetio na tržištu. – Što se tiče literature o Tesli, postojale su ili slikovnice ili debele knjižurine, pa sam odlučio napisati nešto između te dvije krajnosti. Obećao sam si da knjiga, primarno namijenjena publici između 13 i 18 godina, neće imati više od 200 stranica, ali sam vrlo brzo došao do 240. Smatrao sam da neke teme ipak vrijedi malo dublje zagrebati, stoga sam uvjeren da će i odrasli u njoj pronaći dovoljno gradiva koje će zadovoljiti njihovu znatiželju – ističe Šušnjar.

Prikupljanje materijala bio je pak maratonski posao. Pročitao je tridesetak knjiga o slavnom znanstveniku, na internetu je noćima tragao za novim informacijama, pregledavao je dokumentarce te proučavao novinske članke iz Teslina vremena, ali i analitičke tekstove nastale nakon njegove smrti.

Velika mu je želja, napominje, da knjiga ne bude limitiranog dosega i zato je dvojezična, pisana na hrvatskom i engleskom jeziku. – Htio sam da bude dostupna i brojnim stranim turistima jer zašto ne bi iz Hrvatske otišli s knjigom o jednome od najvećih znanstvenika u povijesti – govori autor. Prvi su dojmovi pozitivni, dodaje, a nada se da će knjigom dati svoj doprinos boljem razumijevanju Tesle te razbijanju uobičajenih zabluda o glasovitom izumitelju.