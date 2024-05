Prepad u Dubravi: Napali ga, oteli mu BMW i torbu pa zapucali kad je krenuo u bijeg

na strossmayerovu trgu

FOTO Otvoren Asian Street Food festival: U dugim redovima čekalo se na posebnu deliciju

Egzotične delicije spremaju se na deset kućica, među kojima su Jellyfish in Space, Purple Monkey, SOHO Sushi, Picnic te Asian Burgers by Mate Janković, no posebnu pažnju privukla je zvijezda festivala, gotovo 30 kilograma teška plavoperajna tuna