Naoružan nožem i lažnim pištoljem počinio sedam razbojstva, dobio šest godina zatvora

Robert Cofek (45), na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog više razbojstva i pokušaja razbojstva. Prema optužnici, djela za koja se tereti počinio je od rujna 2022. do ožujka 2023. Mete su mu bile ljekarne, INA, PET CENTAR, BIPA.... Uglavnom je bio maskiran tako da je ili imao navučenu kapuljaču preko glave ili je na licu imao medicinsku masku, a bio je naoružan nožem ili pištoljem, za koji se u optužnici navodi da je izgledao kao pravi. Ukupno je odnio oko 3000 eura, što će morati vratiti, odnosno nadoknaditi onima koje je orobio.

Prema optužnici, 16. rujna 2022. oko 19 sati na Samoborskoj cesti u Zagrebu je upao je u ljekarnu. Preko lica je imao navučenu maramu, a u ruci je imao pištolj koji je izgledao kao pravi. - Ovo je pljačka! - povikao je.

No dvije djelatnice bile su iza staklene stijenke pa nije mogao ni do njih ni do blagajne. Uhvatio je kvaku vrata, vrata je udario nogom, a kada ih nije uspio otvoriti, pobjegao je ne ukravši novac. Ljekarna mu je bila meta i u razbojstvu koje je počinio 29. prosinca 2022. oko 17 sati u Ulici Vladimira Varićaka. Tada je bio maskiran crnom medicinskom maskom i šiltericom, a u ruci je imao pištolj koji je izgledao kao pravi. Zaprijetio je djelatnici te je na koncu odnio 1060 kuna. Koncem siječnja 2023. orobio je benzinsku pumpu INE, gdje je opet prijetio pištoljem koji je izgledao kao pravi. Taj je put odnio 1200 eura, a bio je maskiran improviziranom maskom izrađenom od rukava majice.

Tijekom ožujka i veljače 2023. počinio je još četiri razbojstva, a mete su mu bile PET Centar, BIPA, jedna ljekarna i jedna Optika. Jednom je prijetio nožem, a u ostalim slučajevima pištoljem koji je izgledao kao pravi. U tim razbojstvima je odnio iznose od 45 do 960 eura. Najmanju cifru je odnio iz trgovine Optike, a najveću iz poslovnice INE. U izrečenu kaznu mu je uračunat istražni zatvor u kojem je od uhićenja u svibnju ove godine.

