Poznata dugoselska slastičarnica uoči fašnika s 400 krafni počastila štićenike domova za starije

Vlasnik dugoselske slastičarnice „Jagode i čokolada“ Dominik Vršić jučer je s 400 krafni počastio štićenike domova za starije s područja Dugog Sela. Tom je dirljivom gestom, kaže, simbolično želio zahvaliti njegovoj baki Veri koja na ovaj način i danas živi u njegovim kolačima, a posebno krafnama, čiji ga miris uvijek vrati u djetinjstvo i toplinu njezine kuhinje.

– Radosni smo što možemo podijeliti krafne, odvojiti trenutak da se sjetimo naših umirovljenika. Svi im moramo pokazati da su oni tu, da osjete da nisu zaboravljeni jer su nam dali puno. Ovo je i poruka zahvalnosti i znak pažnje – rekao je slastičar Dominik Vršić.

VEZANI ČLANCI:

Akcija je osmišljena i provedena prvi put 2020. pod sloganom „Krafne slatke za djede i bake“. Ove godine slastičarnica "Jagode i čokolada" donirat će krafne za 394 korisnika i pripadajuće osoblje u 17 domova umirovljenika na području Grada Dugog Sela. Sve troškove darivanja pritom će pokriti slastičarnica, a krafne su napravljene po starinskom receptu, s najkvalitetnijim sastojcima i bez aditiva. Svaka je krafna ručni rad, baš onako kako ih je radila Dominkova baka.

– Najbitniji sastojak krafne je ljubav, a najveća sreća mi je kad na licu vidim osmijeh – poručio je Vršić.

U jednom od domova podjeli je nazočio i dugoselski gradonačelnik Nenad Panian i to maskiran u Batmana.

Foto: Privatni album

– U sklopu našeg Fašnika, Dominik svake godine daruje naše najstarije. Važna je namjera, gesta i druženje i to je ono što njegujemo u Dugom Selu. Kao što se brinemo za naše najmlađe, tako moramo i za one najstarije. Krafne su mali simbol naše brige za njih, a ovakve akcije ćemo uvijek podržavati – rekao je gradonačelnik Nenad Panian.

Omiljenim fašničkim slasticama razveselili su i osoblje doma te, dakako, umirovljenike koji su maske za ovaj Fašnik pripremali gotovo dva mjeseca, a voditeljica doma "Care for Life" Renata Škrnički istaknula je kako je ovo hvale vrijedna akcija koja svake godine probudi radost u njihovom domu.

VEZANI ČLANCI:

– Mi se za ovaj dan pripremamo od fašnika do fašnika. To nam je velika radost i veliko zadovoljstvo, gospodin Dominik uvijek nam čini zadovoljstvo s donacijom krafni i jako smo ponosni na to – istaknula je Renata Škrnički. Darivanje su popratili i maskirani đaci 2.b razreda iz Osnovne škole Ivan Benković koji su izveli prigodan program.

Dugoselski fašnik održava se u organizaciji Turističke zajednice Dugog Sela pod pokroviteljstvom Grada, a starta u nedjelju u podne u Kolodvorskoj ulici. Iz organizacije napominju kako se u slučaju kiše seli u neku od gradskih dvorana. Tema ovogodišnjeg fašnika je film, a grad je za najbolje male i velike maškare osigurao i nagrade.

VIDEO Slatke, masne i fine: Zagrebačke krafne od kojih rastu zazubice