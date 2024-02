Povratak linije koja metropolu povezuje s Južnom Korejom: Let do Seoula i natrag za oko 700 eura

Hrvatska i Južna Koreja ponovno su povezane izravnom avionskom linijom. U prodaju su puštene karte za novu liniju između dviju metropola. Novost je da će na ruti Zagreb – Seoul tri puta tjedno, utorkom, četvrtkom i subotom letjeti niskotarifni prijevoznik T'way.

Prva je ovo linija te azijske kompanije prema Europi, a na njoj će letjeti Airbus A330-300 s kapacitetom od 347 sjedala i to u razdoblju od 18. svibnja do 26. listopada ove godine. Unatoč više od 40 tisuća ponuđenih sjedala, već jutros velik broj karata je prodan, a razlog su povoljne cijene. Povratno putovanje može se ostvariti za oko milijun južno korejskih wona, odnosno sedamstotinjak eura. U cijenu najpovoljnije karte uključena su dva obroka i dva komada prtljage od 10 i 15 kilograma.

Polasci iz Seoula u smjeru Zagreba bit će u 11.05 sati s tehničkim zaustavljanjem radi točenja goriva u Bishkeku u Kirgistanu te se u hrvatsku metropolu se dolazi u 19.25 po lokalnom vremenu, odnosno nakon 15 sati leta. U povratku je let bez zaustavljanja te iz Zagreba do Seoula leti 11 sati od 20.55 do 14.50 sati idućeg dana po lokalnom vremenu u Koreji.

Podsjetimo, povratak je ovo izravnih long-haul letova prema Aziji nakon pet godina izbivanja iz Međunarodne zračne luke Zagreb. Ranije je na liniji operirao Korean air, no letove je prekinuo COVID19. Od interkontinentalnih letova iz Zagreba se tijekom sezone još može četiri puta tjedno Air Transatom u Toronto u Kanadi.

U odnosu na vrijeme prije pandemije nedostaju još dva prijevoznika, United Airlines s letovima za New York i Fly Emitares s letovima prema Bliskom istoku i Aziji. No, kako doznajemo svakodnevno se radi na širenju mreže aerodroma s kojim je povezana zračna luka Zagreb pa ne treba isključiti da se u budućnosti uvedu i nove linije.

Siječanj je također bio povijesni u zagrebačkoj zračnoj luci jer je prevezeno gotovo 250 tisuća putnika, što je za oko petinu više u odnosu na dosadašnju rekordnu brojku.