Jeste za Bajsijadu? Ne šalimo se, svi su pozvani da uzmu Bajs i dođu na Jarun, imamo detalje

Zagreb ima 2000 bajsova. Nitko nikad nije probao izvući ih sve van odjednom. Do sada. Uvod je to u poziv na "Bajsanje", neformalnu vožnja gradskim biciklima po Jarunu u nedjelju. "Bajsanje je jednostavno: uzmete Bajs u svojem kvartu, dovezete se do Jaruna, i zajedno vozimo krug oko jezera. Ili dva. Ili tri. Koliko vam je volja. Imaš svoj bicikl? Samo dođi, vozi se s nama. Uđeš na Jarun na bilo koji ulaz i kreneš desno — vozimo u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, biciklističkom stazom oko velikog jezera", objašnjavaju na službenoj stranici.

Dodaju kako nema startnih brojeva, utrke, nema organizatora s megafonom. "Samo ti, bicikl, i proljetni zrak, sunce", kažu. Vožnja započinje u 10 sati, a vozi se od jednog do tri kruga, po vlastitoj želji.