Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
FOTO/VIDEO Lavrov stigao u majici s natpisom, snimljen Putinov konvoj: Sati do povijesnog sastanka
VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj
FOTO Baza na Aljaski ima 800 zgrada i dvije piste, mnogi se pitaju zašto baš tamo? 'Ulazimo u novu eru'
Poslušaj
Prijavi grešku
MUZEJSKI PRIMJERAK

Povodom velike obljetnice: Na tračnice se vraća legendarni ZET-ov tramvaj, vožnje su besplatne

Zagreb: Legendarni tramvaj TMK101 u vožnji gradom povodom dana grada Zagreba
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/2
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.08.2025.
u 11:00

Vozit će s Ljubljanice, Vodnikovom do Glavnog kolodvora, potom na Trg žrtava fašizma i Trga bana Josipa Jelačića te u povratku Frankopanskom i Savskom cestom do Ljubljanice

U ponedjeljak, 18. kolovoza, obilježava se točno 115. godina otkako je prvi električni tramvaj počeo voziti ulicama Zagreba. U duhu nekih prošlih vremena, a u kojima su ispisane i najljepše zagrebačke priče o tadašnjim počecima i razvoju javnog gradskog prijevoza, od poslijepodnevnih sati ponedjeljka na vožnju će simbolično krenuti i linija 21.

Na svojoj uobičajenoj kružnoj trasi legendarni muzejski tramvaj M-24 s prikolicom Košak, otvorit će svoja vrata na Ljubljanici od 17 sati. Polasci će se ostvarivati i u 17.55, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35 i 22.30 sati, a vožnje su besplatne.

Vozit će s Ljubljanice, Vodnikovom do Glavnog kolodvora, potom na Trg žrtava fašizma i Trga bana Josipa Jelačića te u povratku Frankopanskom i Savskom cestom do Ljubljanice.  "Pogled na Zagreb iz nekih davnih vremena, uz možda i nostalgične vožnje najbolja su pozivnica da nam se pridružite", pozivaju u ZET-u. O povijesti ZET-a u njegovih više od stoljeća djelovanja pisali smo, podsjetimo, ovdje.
Ključne riječi
tramvaj ZET

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Proložac: Marija Vukelić, ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt
O STANJU U OBRTNIŠTVU, NOVOM ZAKONU...

Ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt: Svaki prijedlog reforme komorskog sustava treba biti usmjeren na rasterećenje obrtnika

Obrtništvo ima izuzetno važnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu jer čini snažan i fleksibilan segment poduzetništva koji doprinosi zapošljavanju, razvoju lokalnih zajednica i očuvanju tradicionalnih vještina. Trenutačno imamo više od 130.000 aktivnih obrta, što je velik rast u odnosu na 2016. godinu, kada ih je bilo nešto više od 75.000. Taj rast pokazuje da se sve više građana odlučuje na obrt kao oblik samostalnog poslovanja, što je odlična vijest za naše gospodarstvo, kazala je Marija Vukelić

Učitaj još