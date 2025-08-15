Povodom velike obljetnice: Na tračnice se vraća legendarni ZET-ov tramvaj, vožnje su besplatne

U ponedjeljak, 18. kolovoza, obilježava se točno 115. godina otkako je prvi električni tramvaj počeo voziti ulicama Zagreba. U duhu nekih prošlih vremena, a u kojima su ispisane i najljepše zagrebačke priče o tadašnjim počecima i razvoju javnog gradskog prijevoza, od poslijepodnevnih sati ponedjeljka na vožnju će simbolično krenuti i linija 21.

Na svojoj uobičajenoj kružnoj trasi legendarni muzejski tramvaj M-24 s prikolicom Košak, otvorit će svoja vrata na Ljubljanici od 17 sati. Polasci će se ostvarivati i u 17.55, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35 i 22.30 sati, a vožnje su besplatne.

Vozit će s Ljubljanice, Vodnikovom do Glavnog kolodvora, potom na Trg žrtava fašizma i Trga bana Josipa Jelačića te u povratku Frankopanskom i Savskom cestom do Ljubljanice. "Pogled na Zagreb iz nekih davnih vremena, uz možda i nostalgične vožnje najbolja su pozivnica da nam se pridružite", pozivaju u ZET-u. O povijesti ZET-a u njegovih više od stoljeća djelovanja pisali smo, podsjetimo, ovdje.