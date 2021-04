Povijest i rad Sabora poznajemo bolje od zastupnika, no ne mislimo biti političari

Još nisu završili ni osnovnu, a o radu i povijesti Hrvatskog sabora znaju više nego prosječan saborski zastupnik. Tako barem tvrde mentorice učenika Osnovne škole Luka iz Sesveta te Osnovne škole Tituša Brezovačkog iz Španskog, koji su nedavno briljirali u kvizu “Koliko poznaješ Hrvatski sabor”, koji svake godine organizira nacionalni parlament. Osmaši iz Sesveta imali su jednak broj bodova kao i učenici iz Španskog, 87 od mogućih 90, no test su riješili nešto brže.

Najteža su pitanja iz Ustava

Ravnateljica OŠ Luka Marina Sabolović i mentorica, profesorica povijesti Zrinka Čavar, pucaju od ponosa zbog uspjeha svojih učenika Tonija Fabulića, Roka Šarića i Patricka Šimuneca. Priprema je, kažu one, bila ključna, no nastava na daljinu otežavala im je proces.

– Pripremali smo se čitajući Ustav i Poslovnik, kao i tekstove o povijesti Sabora. Nije bilo teških pitanja, a iz pokoji se odgovor mogao logički zaključiti. Ključno je bilo dobro pročitati pitanje i brzo reagirati – kaže Patrick Šimunec koji je, uz Bartola Beloševića iz Tituša, ove godine bio najbolji od 240 osmaša iz 40 škola.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 31.3.2021., Zagreb, OS Luka, Sesvete. Ucenici osmog razreda Toni Fabulić i Patrick Simunec koji su osvojili prvu nagradu u kvizu o radu Hrvatskog sabora. Photo: Marin Tironi/Pixsell

Kada poraste, ne vidi se, kaže, u politici, već namjerava upisati V. gimnaziju i baviti se prirodnim znanostima. Njegov kolega Toni Fabulić ići će, pak, u sesvetsku gimnaziju i želi biti arhitekt ili urbanist.

– Prijavio sam se jer mislim da je važno da djeca znaju kako funkcionira vlast da bi jednog dana mogli glasati ili je sami stvarati – objašnjava on. Političke događaje u zemlji pomno prati, a gleda i sjednice Sabora. Novi saziv smatra boljim od prošlog, ali misli da bi razina političkog komuniciranja trebala biti kvalitetnija. ​Od prvog dana osnovne, kažu dečki, uče pravila pristojnog razgovora pa se čude kada na vijestima vide da nositelji vlasti u Hrvatskoj pokazuju suprotno.

– Predsjednik i premijer jedne zemlje ne bi smjeli tako razgovarati i prepucavati se na društvenim mrežama – smatraju. Zbog toga njihova generacija, kažu, gubi interes za politiku.

– Izgubili smo povjerenje i trebat će nam ozbiljne promjene u društvu da se ono vrati – kaže Patrick, kojemu su najveće muke na kvizu zadavala pitanja o ustavnim ovlastima Sabora. Isto kažu i njegovi “konkurenti” iz OŠ Tituša Brezovačkog, Filip Šimunić, Grga Karlović, lea Srdarev, Bartol Belošević, Luka Jagodić i Dino Fazlić koje je pripremala profesorica povijesti Slavica Perun.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 1.4.2021.,Zagreb - Osmasi O.S. Titus Brezovacki koji su pobijedili na kvizu poznavanja rada Hrvatskog Sabora. photo: Davorin Visnjic/pixsell

– Najdraža su nam bila pitanja iz povijesti, a najteža iz Ustava, no bili smo sjajan tim i zadovoljni smo uspjehom – kaže Bartol Belošević, koji je također osvojio maksimalan broj bodova. Ni ovu uigranu ekipu politika ne zanima kao poziv, a nakon osnovne upisat će prirodoslovne gimnazije.

Sabor umjesto maturalca

– Biti čestit političar vrlo je komplicirano. Zbog negativnih primjera vlada predrasuda da je politika nečasno zanimanje. To je produkt našeg temperamenta – objašnjava Bartol. No njegov se tim slaže da ima i pozitivnih primjera u prošlosti.

– Omiljeni mi je političar Stjepan Radić. On se zalagao za Hrvatsku, ali ne na ekstreman način, već je zastupao parlamentarizam – dodaje Lea Srdarev, a ostatak tima slaže se da je prioritet našeg društva iskorijeniti korupciju. Motivacija za uspjeh u kvizu bila im je svečano primanje u Sabor, no to je zbog korone otkazano pa su razočarani.

– Dvije godine nismo bili ni na jednom izletu, otkazan nam je i maturalac pa bismo voljeli barem posjetiti Sabor da iz prve ruke vidimo kako funkcionira – kažu osmaši.•