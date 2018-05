Potresna ispovijest mladog Zagrepčanina: 'Zbog droge Galaxy majci sam pljunuo u lice'

Galaxy - glavno je to ulično ime opasne droge koja se tijekom posljednjih nekoliko godina pojavila i u hrvatskim gradovima. Riječ je o pripravcima na bazi sintetičkih kanabinoida koji su se donedavno u Hrvatskoj legalno mogli kupiti na kioscima i u smart shopovima jer su registrirani kao osvježivači zraka.

Galaxy je 2015. godine u Zagrebu prouzročio smrt 15-godišnjaka, a grad Osijek nedavno je potresao slučaj šestoro maloljetnika koji su zbog konzumacije Galaxyja hospitalizirani, piše Zagreb.info. Za ovaj portal svoje je teško iskustvo ispričao 27-godišnji Zagrepčanin Roko, kojemu je ova droga gotovo uništila život.

- Galaxy sam probao s prijateljem u proljeće 2014. Deset mjeseci kasnije, pušio sam ga od jutra do sutra, sve dok nisam ‘flipnuo’ i završio u ludnici - kaže Roko.

- Kada sam počeo pušiti Galaxy, izletavao je svuda, kao iz paštete. Mogao se nabaviti u gotovo svakom smart shopu, a ja sam ga kupovao u jednom kiosku u Tkalčićevoj. Cijene paketića kretale su se od 10 do 110 kuna. Svi su ga pušili, Centar je vrvio klincima na Galaxyju, a parkić kod Opatovine bio je prepun iskorištenih paketića nalik na kondome - priča Roko, dodajući da je s vremenom .

potpuno prestao funkcionirati, da se sve više povlačio u sebe i pretvarao se u biljku.

- Prema roditeljima i prijateljima postao sam drzak, bahat i arogantan, katkad i agresivan. Pod utjecajem Galaxyja prilikom jedne svađe, vlastitu sam majku pljunuo u lice - rekao je Roko.

A upravo mu je majka pomogla da izađe iz ovisničkog pakla. Pozvala je hitnu pomoć, odvezli su ga u psihijatrijsku bolnicu, gdje je, kaže, zarobljen proveo dva najgora mjeseca u svom životu.

- Nakon povratka iz bolnice, prestao sam pušiti Galaxy. Tek sada vidim koliko me upropastio. Još uvijek osjećam posljedice, a nekad se budim noću potpuno mokar od znoja. Do nedavno sam imao i veliki strah od ponovnog zatvaranja na psihijatriju, no on polako nestaje. Dobio sam posao pa sada funkcioniram kao i svi drugi - kaže Roko, ističući kako je dobra stvar što je Galaxy više nije legalan i znatno je skuplji nego prije.

