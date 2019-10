Postavit će pametne klupe na još 18 lokacija

Puniš mobitel dok besplatno surfaš internetom. Ako je ljeto, sjedište te fino hladi, a usput na ekranu možeš provjeriti kvalitetu zraka. Značajke su to najnovijih varijanti pametnih klupa kakve bi se uskoro trebale pojaviti na 18 lokacija u Zagrebu. Nije još, doduše, poznato hoće li Grad kupiti najfriškiju generaciju klupa ili onu nešto stariju jer tek je odabrana tvrtka koja će izraditi idejno-tehničko rješenje za njihovo postavljanje na području Trnja, Gornje Dubrave i Maksimira.

Položaj bez sjene

Za nešto više od 18 tisuća kuna, za koliko će posao obaviti tvrtka Prometnice Zagreb d.o.o., “projektom će se morati predvidjeti dovoljno osvijetljeno mjesto za položaj klupe, odnosno ono koje nije zaklonjeno krošnjama drveća, te betonska podloga na koju se klupe mogu pričvrstiti”. Same lokacije po četvrtima, odnosno mjesnim odborima već su odabrane.

– Vijeća četvrti poslala su prijedloge s mjestima na kojima žele da se klupe postave. Trnje je poslalo 13 lokacija, Maksimir se odlučio za tri, dok je iz Gornje Dubrave stigao prijedlog za dva mjesta, pored tamošnje gimnazije i osnovne škole. Projektanti će morati pregledati odgovaraju li te lokacije uvjetima koji moraju biti ispunjeni za postavljanje pametnih klupa i ako je sve u redu, odmah će se početi s radovima. Ako se neke lokacije trebaju prilagoditi, to će se opet napraviti u dogovoru s vijećima četvrti – objašnjavaju nam u gradskoj upravi, u kojoj kažu da firma koja je pobijedila na natječaju za izradu projekta ima četiri mjeseca. To znači da se klupe vrlo vjerojatno neće postavljati sve do jeseni sljedeće godine jer nakon što se izradi projekt, raspisati se mora i javna nabava za same klupe.

Ljeto ili jesen 2020.

– Ako projekt za postavljanje bude gotov do veljače te raspišemo natječaj za same klupe i ništa se ne zakomplicira, mogle bi se one na odabranim lokacijama naći na ljeto 2020. No bude li nekih žalbi, onda je vjerojatnija jesen – kažu nam u Gradu, u kojemu ne isključuju mogućnost da na 18 odabranih mjesta po četvrtima osvanu i pametne klupe Ivana Mrvoša, mladog poduzetnika iz Solina koji ih je izumio prvi u Europi.