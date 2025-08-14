Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAJALI DVA MJESECA

Završena rekonstrukcija Ilice, promet pušten u podne; Iz Grada se pohvalili: 'Čak 17 dana prije roka'

Rekonstrukcija cjevovoda u Ilici završena 17 dana prije roka
Foto: Grad Zagreb
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
14.08.2025.
u 12:06

Dodatno, sljedeći tjedan u sklopu Plana komunalnih aktivnosti kreće obnova nogostupa u dvije faze, od Mandaličine do Vukasovićeve, te zatim od Republike Austrije do Vinogradske ulice što neće imati utjecaja na odvijanje prometa. Očekuje se da će radovi na prvoj fazi uređenja nogostupa trajati dva tjedna

Završena je rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u Ilici, na dionici od Svetog Duha do Mandaličina čak 17 dana prije najavljenog roka te će Ilica, jedna od najprometnijih gradskih ulica u podne je puštena u promet, priopćili su iz Grada Zagreb.  "Postojeći vodoopskrbni sustav u ovom dijelu Ilice datira još iz 19. stoljeća, a njegovom rekonstrukcijom osigurana je pouzdanija i sigurnija opskrba pitkom vodom za veliki broj građana. Zahvaljujemo vrijednim radnicima Vodoopskrbe i odvodnje i Zagrebačkih cesta, kao i izvođačima radova na dobroj organizaciji i koordinaciji te brzo odrađenom poslu", istaknuo je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Podsjetimo, radovi su započeli 14. lipnja ove godine, a obuhvatili su rekonstrukciju 560 metara cjevovoda te izvedbu 26 novih vodoopskrbnih priključaka. Novi cjevovod premješten je na sredinu i južnu stranu kolnika radi veće sigurnosti i lakšeg održavanja. Tijekom cijelog trajanja radova stanovnici su bili uredno opskrbljeni pitkom vodom.

Po završetku radova na vodoopskrbnom sustavu, sanirana je prometnica, postavljen završni sloj asfalta te iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Dodatno, sljedeći tjedan u sklopu Plana komunalnih aktivnosti kreće obnova nogostupa u dvije faze, od Mandaličine do Vukasovićeve, te zatim od Republike Austrije do Vinogradske ulice što neće imati utjecaja na odvijanje prometa. Očekuje se da će radovi na prvoj fazi uređenja nogostupa trajati dva tjedna. Ovi radovi nastavak su prošlogodišnje rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na dionici od Ulice Sveti duh do Ulice Črnomerec, a planira se i rekonstrukcija Ilice od Mandaličine do Vinogradske. Ukupna vrijednost radova svih dionica iznosi oko 1,8 milijuna eura bez PDV-a. Ažurirani detalji o svim radovima dostupni su na portalu regulacije.zagreb.hr.
Ključne riječi
Grad Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još