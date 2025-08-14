Završena rekonstrukcija Ilice, promet pušten u podne; Iz Grada se pohvalili: 'Čak 17 dana prije roka'

Završena je rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u Ilici, na dionici od Svetog Duha do Mandaličina čak 17 dana prije najavljenog roka te će Ilica, jedna od najprometnijih gradskih ulica u podne je puštena u promet, priopćili su iz Grada Zagreb. "Postojeći vodoopskrbni sustav u ovom dijelu Ilice datira još iz 19. stoljeća, a njegovom rekonstrukcijom osigurana je pouzdanija i sigurnija opskrba pitkom vodom za veliki broj građana. Zahvaljujemo vrijednim radnicima Vodoopskrbe i odvodnje i Zagrebačkih cesta, kao i izvođačima radova na dobroj organizaciji i koordinaciji te brzo odrađenom poslu", istaknuo je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Podsjetimo, radovi su započeli 14. lipnja ove godine, a obuhvatili su rekonstrukciju 560 metara cjevovoda te izvedbu 26 novih vodoopskrbnih priključaka. Novi cjevovod premješten je na sredinu i južnu stranu kolnika radi veće sigurnosti i lakšeg održavanja. Tijekom cijelog trajanja radova stanovnici su bili uredno opskrbljeni pitkom vodom.

Po završetku radova na vodoopskrbnom sustavu, sanirana je prometnica, postavljen završni sloj asfalta te iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Dodatno, sljedeći tjedan u sklopu Plana komunalnih aktivnosti kreće obnova nogostupa u dvije faze, od Mandaličine do Vukasovićeve, te zatim od Republike Austrije do Vinogradske ulice što neće imati utjecaja na odvijanje prometa. Očekuje se da će radovi na prvoj fazi uređenja nogostupa trajati dva tjedna. Ovi radovi nastavak su prošlogodišnje rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na dionici od Ulice Sveti duh do Ulice Črnomerec, a planira se i rekonstrukcija Ilice od Mandaličine do Vinogradske. Ukupna vrijednost radova svih dionica iznosi oko 1,8 milijuna eura bez PDV-a. Ažurirani detalji o svim radovima dostupni su na portalu regulacije.zagreb.hr.