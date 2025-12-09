Naši Portali
STVORENI UVJETI

Državni inspektorat dao zeleno svjetlo, evo kada se otvara unutarnja hala Dolca

Zagreb: Zatvoreni dio tržnice Dolac i dalje ne radi
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 14:46

Što se tiče vanjskog prostora tržnice Dolac, do daljnjega ostaje na snazi trenutačni razmještaj zakupaca. Prodavači s gornje plohe smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice, prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj Hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu.

Nakon uspješno obavljenih radova hitne sanacije, unutarnja Hala tržnice Dolac otvara se u četvrtak, javljaju iz zagrebačkoh Holdinga. "Državni inspektorat je danas dao pozitivno mišljenje o izvedenim radovima. Tijekom sutrašnjeg dana završit će se sve pripremne radnje", naveli su.

Podsjetimo, nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale, započeti su radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera. Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding danas je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.  
 
Otvaranjem Hale zaokružuje se redovan režim rada zakupaca na tržnici Dolac, što građanima omogućuje kupnju punog asortimana živežnih namirnica, kao i prije privremenog zatvaranja Dolca. – Tijekom sutrašnjega dana očekujem da ćemo završiti sve pripremne radnje za ponovno otvaranje Hale. Drago mi je da mogu pozvati građane da je od četvrtka ponovno počnu koristiti. Tamo će naći svoje poznate prodavače – rekao je Marin Rončević,  voditelj Tržnica Zagreb.

Što se tiče vanjskog prostora tržnice Dolac, do daljnjega ostaje na snazi trenutačni razmještaj zakupaca. Prodavači s gornje plohe smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice, prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj Hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu. Troje zakupaca s polukata Hale, napominju iz Holdinga, premjestit će se u dostupne prostore izvan polukata.
Nakon radova hitne sanacije, slijedi izrada projekta cjelovite obnove te rekonstrukcija Tržnice Dolac u narednom periodu.
