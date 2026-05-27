Policija o psu zaključanom u autu na nesnosnoj vrućini: 'Pokrenuto je kriminalističko istraživanje'

Dok se živa u termometru u Zagrebu u srijedu penjala iznad 30 stupnjeva Celzijevih, na parkiralištu trgovačkog centra Arena na Laništu odvijala se prava drama sa sretnim, ali i prilično misterioznim završetkom. Naime, jedna je Zagrepčanka u zaključanom automobilu, bez ijednog otvorenog prozora, uočila zatočenog psa koji je vidno proživljavao agoniju dok mu je vlasnik, kako se sumnja, bezbrižno obavljao kupovinu.

Zgrožena prizorom, Zagrepčanka L. K. odlučila je reagirati i o svemu odmah obavijestiti nadležne službe. No, unatoč njezinoj brzoj reakciji i satima provedenim uz užareni lim, intervencija se pretvorila u potragu "u prazno". "Pas je bio izrazito uznemiren, lajao je do iznemoglosti i vidno pokušavao privući pažnju. Kada me ugledao, kao da je tražio pomoć. S obzirom na ekstremno visoku temperaturu i potpuno zatvoren prostor, situacija je izgledala kao ozbiljna opasnost za njegovo zdravlje i život. Ostala sam na mjestu, promatrala situaciju i čekala više od dva i pol sata. Nažalost, nitko se nije pojavljivao i na kraju sam bila prisiljena otići s parkinga", prepričala je za Večernji vidno potresena žena.

Prije nego što je napustila parkiralište u Ulici Vice Vukova, svjesna da sekunde mogu odlučivati o životu nesretne životinje, L. K. je učinila ono jedino što je u tom trenutku mogla – na vjetrobranskom staklu neodgovornog vlasnika ostavila je pisanu poruku i bocu vode kako bi životinja, čim se vlasnik pojavi, dobila prijeko potrebnu tekućinu. Slučaj je paralelno prijavila i Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Tragom ove informacije, kontaktirali smo zagrebačku policiju kako bismo doznali detalje postupanja i sudbinu psa. Iz PU zagrebačke potvrdili su nam da su dojavu zaprimili danas oko 13:20 sati. "Odmah nakon zaprimanja dojave građanke koja je navela da se u zaključanom vozilu na parkiralištu trgovačkog centra nalazi pas, policijski službenici su upućeni na navedeno mjesto. Obišli su cijelo parkiralište trgovačkog centra kako se navodi u dojavi, no na lokaciji nisu zatekli niti dojaviteljicu niti vozilo sa psom", službeno su nam odgovorili iz PU zagrebačke.

Dakle, policijska patrola stigla je na mjesto događaja ubrzo nakon poziva, no čini se da se u međuvremenu – nakon više od dva i pol sata čekanja – vlasnik ipak vratio do automobila, uočio poruku i otišao prije dolaska plavaca. S obzirom na to da je i sama dojaviteljica morala otići, policija je zatekla prazno parkiralište. Ipak, za vlasnika koji je svog ljubimca ostavio na milost i nemilost toplinskom udaru, priča ovdje ne završava. Iz zagrebačke policije kratko su poručili: "Kriminalističko istraživanje se nastavlja." Slučaj se najvjerojatnije tretira u smjeru utvrđivanja elemenata kaznenog djela mučenja ili zanemarivanja životinja.

Podsjetimo i da veterinari neprestano upozoravaju da se na vanjskoj temperaturi od 30+ stupnjeva, unutrašnjost zaključanog automobila u manje od deset minuta može zagrijati na pogubnih 50 i više stupnjeva Celzijevih. Psi nemaju sposobnost znojenja poput ljudi i hlade se isključivo dahćući, zbog čega u zatvorenom i užarenom vozilu ekstremno brzo dehidriraju, doživljavaju toplinski udar i zatajenje organa, što u pravilu završava tragičnom smrću.