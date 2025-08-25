Policajci patrolirali zagrebačkim prometnicama: Samo za vikend zabilježili više od 950 prekršaja, a osam osoba su i uhitili

Tijekom proteklog vikenda, zagrebački su policajci proveli preventivno-represivnu akcija pojačanog nadzora prometa. Kako su izvijestili iz PUZ-a, cilj akcije bio je suzbijanje najtežih prometnih prekršaja, poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, prekoračenja dopuštene brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, kao i upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita ili pod zabranom.

"U vrijeme provođenja akcije utvrđena su ukupno 956 prometna prekršaja od čega:

368 prekršaja nepropisne brzine,

prekršaja nepropisne brzine, 150 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,

prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 49 prekršaja nepropisne uporabe mobitela,

prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 49 prekršaja vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola,

prekršaja vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 18 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom,

prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom, 6 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava,

prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava, 2 prekršaja upravljanja pod zabranom upravljanja te

prekršaja upravljanja pod zabranom upravljanja te 314 ostalih prekršaja.

Najveće zabilježene koncentracije alkohola kod vozača i vozačica su zabilježene kod 57-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,77 g/kg u organizmu na području Dugog Sela te kod 39-godišnjakinje koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola od 2,07 g/kg u organizmu na području Novog Zagreba.

Tijekom provedbe akcije, po prekršajima vožnje pod utjecajem opojnih droga, testirano je ukupno 13 osoba - test negativan. Od 49 prekršaja vozača s alkoholom u krvi, kod 10 vozača (20,4%) alkotestiranjem je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,5 g/kg, a evidentirano je 11 mladih vozača (22,4%) kojima je izmjerena koncentracija alkohola u nadzoru prometa.

Prilikom provođenja akcija, 8 osoba je uhićeno i privedeno na Općinski prekršajni sud", stoji u policijskom priopćenju.