POJAČANI NADZOR PROMETA

Policajci patrolirali zagrebačkim prometnicama: Samo za vikend zabilježili više od 950 prekršaja, a osam osoba su i uhitili

Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
Matija Habljak/PIXSELL
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
25.08.2025.
u 12:47

Tijekom provedbe akcije, po prekršajima vožnje pod utjecajem opojnih droga, testirano je ukupno 13 osoba

Tijekom proteklog vikenda, zagrebački su policajci proveli preventivno-represivnu akcija pojačanog nadzora prometa. Kako su izvijestili iz PUZ-a, cilj akcije bio je suzbijanje najtežih prometnih prekršaja, poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, prekoračenja dopuštene brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, kao i upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita ili pod zabranom.

"U vrijeme provođenja akcije utvrđena su ukupno 956 prometna prekršaja od čega:

  • 368 prekršaja nepropisne brzine,
  • 150 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
  • 49 prekršaja nepropisne uporabe mobitela,
  • 49 prekršaja vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola,
  • 18 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom,
  • 6 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava,
  • 2 prekršaja upravljanja pod zabranom upravljanja te
  • 314 ostalih prekršaja.

Najveće zabilježene koncentracije alkohola kod vozača i vozačica su zabilježene kod 57-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,77 g/kg u organizmu na području Dugog Sela te kod 39-godišnjakinje koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola od 2,07 g/kg u organizmu na području Novog Zagreba.

Tijekom provedbe akcije, po prekršajima vožnje pod utjecajem opojnih droga, testirano je ukupno 13 osoba - test negativan. Od 49 prekršaja vozača s alkoholom u krvi, kod 10 vozača (20,4%) alkotestiranjem je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,5 g/kg, a evidentirano je 11 mladih vozača (22,4%) kojima je izmjerena koncentracija alkohola u nadzoru prometa.

Prilikom provođenja akcija, 8 osoba je uhićeno i privedeno na Općinski prekršajni sud", stoji u policijskom priopćenju.
Policijska uprava zagrebačka PUZ Zagreb

