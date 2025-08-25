U centru Zagreba pala fasada sa zgrade: Vatrogasci uklanjali žbuku

U Haulikovoj 2 u Zagrebu, došlo je do padanja dijelova žbuke sa fasade stambene zgrade. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba koji su uklonili oko 20 četvornih metara fasade i žbuke sa pročelja, prenosi Dnevnik.hr.
Suvlasnici su s predstavnikom stanara pozvali djelatnike Čistoće koji će odvesti žbuku i fasadu u toku dana, rekao je za Dnevnih.hr prvi čovjek zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih. Pločnik ispred ulaza i pročelja zgrade ograđen je trakom.
Radi se o staroj i neodržavanoj zgradi koju je do kraja dotukao potres, a nije obnavljana uopće.
VIŠE NEGO DOVOLJNO PROSTORA
FOTO U centru Zagreba prodaje se luksuzan stan od 238 kvadrata za 750.000 eura
Sjećanja Zdenka Radelića
Nije zadaća nas historiografa da slavimo ili da osuđujemo bilo koga u prošlosti, nego da iz konteksta tumačimo povijest
Skrivene vinske staze