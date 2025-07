Policajac pijan izazvao prometnu nesreću u Dubravi, slijedi disciplinski postupak

Noćas četrdesetak minuta iza ponoći u zagrebačkoj Dubravi dogodila se prometna nesreća koju je izazvao policijski službenik Policijske uprave zagrebačke – i to izvan službe, pod utjecajem alkohola. Kako je priopćila policija, službenik je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka upravljao kolnikom Ulice Dubrava u smjeru jugoistoka. Dolaskom do raskrižja s Dubečkom ulicom i Ulicom Roberta Škrnjuga nije poštovao privremenu prometnu signalizaciju zabrane prometa postavljenu zbog radova na sanaciji tramvajske pruge. Nastavio je vožnju tramvajskim tračnicama, a dolaskom do okretišta Dubec, gdje su u tijeku radovi, skrenuo je u smjeru sjeveroistoka te zbog neprilagođene brzine prešao preko prometne trake za skretanje lijevo i pune linije. Na kraju je kotačima upao među tramvajske tračnice, pri čemu je nastala materijalna šteta.

Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola. Tijekom dana bit će priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Iz Policijske uprave zagrebačke navode da će protiv službenika biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.