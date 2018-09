Najveća nagradna igra u Hrvatskoj: Večernji vam daruje stan iz snova

Niskoenergetski stan u novogradnji, opremljen lamel parketima od hrasta visoke kakvoće, kvalitetnim keramičkim pločicama, specijalnom PVC stolarijom s low-e premazom unutarnjeg stakla koji funkcionira kao zrcalo... može postati vaš uključite li se u najveću nagradnu igru u Hrvatskoj. Svoj budući dom u zgradi u modernom zagrebačkom naselju Podbrežje moći ćete osvojiti budete li i u sljedeća tri tjedna čitali Večernji list te skupljali kupone koji će izlaziti svaki dan, a prvi ne propustite izrezati iz novina već u ponedjeljak, 10. rujna.

Po jedan kupon za nagradnu igru “Uz Večernji do stana!” izlazit će sve do srijede, 26. rujna, a potom će se, od 27. rujna do 1. listopada, objaviti i pet džokera. Kako biste sudjelovali u izvlačenju za stan iz snova, sve što morate učiniti jest ispravno ispuniti 17 kupona i poslati ih do 10. listopada, kada će se doznati tko je sretni dobitnik.

Popularan “open space” koncept

Stan ima 40 četvornih metara, uz 2,24 kvadrata spremišta u podrumu, a vrijedan je čak 436.838 kuna. Njegov “open-space” koncept koji povezuje dnevni boravak, blagovaonicu, kuhinju i ostale prostorije u skladnu cjelinu omogućit će novim stanarima da puste mašti na volju u uređivanju interijera. Jednostavne i čiste linije, koje dominiraju u stanu, daju mogućnost pregradnje najveće prostorije. Tako od dnevnog boravka i blagovaonice lako može nastati još jedna soba, a pregradnju su predvidjeli i autori projekta prema kojemu se grade objekti u Podbrežju.

Foto: VL

– Ponudili su dva rješenja: prostor se može pregraditi ormarom ili zidom od knaufa sa svjetlarnikom. Pazili su na to da sve intervencije budu jednostavne i povoljne – kaže Igor Cerar iz Zagrebačke stanogradnje, gradske tvrtke koja gradi naselje.

Škola, vrtići, bazen...

Dosad su u novozagrebačkom kvartu niknule četiri stambene zgrade, no to je tek manji dio onoga što Grad Zagreb planira izgraditi u Podbrežju. Kako bi ga pretvorili u naselje sa svim sadržajima neophodnima za grad 21. stoljeća, u planu je, uz još sedam zgrada na osam etaža te poslovni toranj od 35 katova, ondje podići i školu, dva vrtića, kulturni centar, bazenski kompleks, sportsku dvoranu... Cijelo će područje povezati šetnicama, ali i parkovima te igralištima za različite uzraste djece.

Ako je suditi po onome što je već izgrađeno u Podbrežju, koje klince jednostavno “vuče” da se igraju na inovativnim spravama, poput tobogana u obliku broda i penjalice od užadi za razvijanje motorike, dječjeg smijeha neće nedostajati. Naselje je zamišljeno kao “otok” za mlade obitelji, a ciljalo se, kažu u Gradu, izgraditi socijalnu infrastrukturu kojom će se povećati kvaliteta života ne samo u tome već i u susjednim kvartovima. Zato ne propustite priliku osvojiti vrijedan stan u Podbrežju i zaigrajte nagradnu igru Večernjeg lista.