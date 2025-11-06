Počinje osmodnevno slavlje Martinja: Pjesma, vino, 'krštenje mošta' i Grašo u sedam gradova i općina

U kontinentalnoj Hrvatskoj malo je običaja koji su toliko duboko utkani u duh zajedništva kao Martinje. Taj veseli blagdan mošta i vina tradicionalno se slavi 11. studenoga, na spomendan Svetog Martina prvog katoličkog svetaca koji nije mučenik. A fešta uoči ovogodišnje manifestacije počinje već sutra u Zagrebačkoj županiji, gdje će se tijekom osam dana, održati niz manifestacija, koncerata i svečanih "krštenja mošta" u sedam gradova i općina.

Martinje, koje simbolično označava pretvaranje mošta u mlado vino, u narodnom vjerovanju je dan koji označava kraj jeseni i vrijeme kad se zahvaljuje zemlji i radu vinogradara. – Ovaj prekrasan običaj koji stoljećima povezuje ljude, danas je proslava zajedništva, druženja i zahvalnosti za bogatstvo koje nam naša zemlja daruje. Pozivamo sve da dožive autentično Martinje uz tradicionalnu glazbu, izvorne okuse i posebnu atmosferu, jer ova slavlja su ujedno naš doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine koju s ponosom prenosimo mlađim generacijama – istaknula je Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, pozvavši sve na odgovorno uživanje.

Prve fešte započinju već sutra pa tako u Dugom Selu starta trodnevna proslava Dana Grada koja donosi bogat program u Sportskoj dvorani. U 20 sati posjetitelji će uživati u hitovima "Ostat ću uvik isti", "Ko nam brani" popularnog Petara Graše, dok će se prekosutra u istoj dvorani slušati Psihomodo Pop, a u nedjelju će se održati godišnji koncert KUD-a Preporod i tradicionalno krštenje mošta. Velikoj Gorici sutra od 10 sati u Parku Plemenite općine turopoljske održava se manifestacija Petek na Gorice, dok će u Svetoj Nedelji istog dana biti dvostruko veselje u Bestovju i Rakitju, uz prikaz narodnih običaja i nastupe KUD-ova. Martinje stiže i u Sveti Ivan Zelinu, gdje se sutra održava "Martinje na placu", a Samobor će u utorak ugostiti proslavu u prostoru udruge Brenta. Ciklus završava u Jastrebarskom 15. studenoga velikim okupljanjem na Strossmayerovu trgu.