Plac u Dubravi: Prodavača ima, ali ljudi nema. Jedna je roba ipak tražena

Iako se na placu Dubrava u normalnim okolnostima može kupiti sve od igle do svečanih haljina, satova, nakita i donjeg rublja, svi su štandovi s tim artiklima od četvrtka ujutro prazni. Hrana se, doduše, ondje još uvijek može pronaći, pa je štand Dragice Jolaković toliko natrpan da se povrće gotovo prelijeva na tlo. Mrkve, rajčice, luka, krumpira, celera i svega drugog za spremiti pošten obrok kod nje ima "na izvoz", a jedino što nedostaje su - kupci.

Kupuju grincajg i bježe

- "Korona" nam je spustila prodaju za više od 70 posto, na placu nema žive duše - kaže prodavačica. Na licu nosi kiruršku masku, a na rukama rukavice jer je zbog dobi u rizičnoj skupini zaraze od koronavirusa, a potrebno je, kaže, zaštiti i kupce. No u njenom slučaju ostanak kod kuće nije opcija, pa je svoj štand otvorila u sedam ujutro kao i inače jer, tvrdi, od nečeg se živjeti mora. No, njen je štand, unatoč lijepom vremenu i činjenici da je velik broj Zagrepčana kod kuće ipak slabo posjećen.

- Što je zapravo dobro jer to znači da se ljudi pridržavaju mjera zaštite koje su propisali nadležni. No, to također znači da naš posao pati. U posljednja dva dana zaradila sam samo 300 kuna, što ne pokriva ni osnovne troškove - jada nam se Dragica Jolaković. A nisu ni drugi prodavači voća, povrća i jaja bolje sreće, jer je tržnica koja inače vrvi kupcima ovih dana polu-prazna. A tko je onuda prolazio da kupi neku sitnicu koju je u prošlom šopingu zaboravio, učinio je to brzo i bez zadržavanja. Traži se uglavnom samo ono najnužnije, "grincajg" za juhu ili malo krumpira, a sve se transakcije obavljaju na sigurnosnoj udaljenosti od dva metra, pazeći da se nitko nepotrebno ne dotiče.

- Nije nam lako, posljedice ćemo tek zbrajati - kaže naša sugovornica Jolaković, koja se osvrnula i na komentare da prodavači na placu "zarađuju" od korone tako da povećavaju cijene svojih proizvoda.

- Ne samo da ih ne povećavam nego smanjujem, jer ću u suprotnom morati sve baciti. Prije sam tri glavice mladog luka prodavala za pet kuna, a danas za istu cijenu dajem četiri glavice. I ostale sam cijene tako snizila - kaže ova trgovkinja, dok su nam drugi rekli da im ne pada na pamet dizati cijene.

Mesari nikako da prodaju robu

Pate zbog koronavirusa i mesari, čije su škrinje također od jutra natrpane svježim komadima junetine i govedine koje, kako nam kažu, do kraja dana nikako ne uspijevaju prodati. No, piletina je već do 10 sati ujutro, kad smo stigli na plac, bila "razgrabljena". Tako je, kaže prodavačica na jednom od štandova, svaki dan. Roba, tvrdi, stiže ujutro u jednakim količinama kao i inače, no ona se rasproda u samo nekoliko sati. Traže se batci i zabatci za juhu, krilca za pečenje, iznutrice....

- Mislim da je razlog tome što je većina svježeg mesa uvozna, a ljudi se boje da se ne bi pri uvozu zarazili. Svi mi koji prodajemo piletinu imamo vlastiti uzgoj i ljudi znaju kupuju domaće, pa zato i dolaze, pa makar stajali u redovima - objašnjava jedna od prodavačica.