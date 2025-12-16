Danas se donosi zagrebački proračun: Ovo su amandmani, većina ih je odbijena

Prijedlog proračuna za 2026. godinu rekordan je ne samo po svom iznosu već i po amandmanima koji su na njega podneseni. Budžet težak 3,15 milijarde eura glavna je točka na današnjoj sjednici Gradske skupštine, a pita li se zastupnike koji će o njemu tijekom dana raspravljati, brojne su stavke koje u njemu treba promijeniti. Čak 51 amandman pristigao je od koalicijskih partnera u SDP-u te oporbenih klubova, a teme koje pokrivaju mahom su usmjerene na socijalne i demografske mjere.

Više novca za ambulante

U brojkama, HDZ je podnio pet amandmana, SDP ih je predao 14, a klub Liberala ukupno 17. Zastupnici na čelu s Marijom Selak Raspudić podnijeli su 14 amandmana, a jedan je došao kao zajednički prijedlog SDP-a i Možemo.

Da će amandmanima tražiti uvođenje besplatnih vrtića za sve te godišnjeg financijskog dodatka za umirovljenike, u zagrebačkom HDZ-u najavili su još ranije, a oba su "teška" ukupno 37 milijuna eura. U međuvremenu su dodali i prijedloge da se poveća i jednokratna pomoć za novorođeno dijete. – Prema važećoj Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta propisano je da ona iznosi 600 eura po djetetu. Predlaže se povećanje iznosa u svrhu pronatalitetne politike Grada Zagreba tako da novčana pomoć iznosi 900 eura za prvo dijete, 1200 eura za drugo te 1500 eura za treće i svako daljnje dijete – stoji u amandmanu koji je odbijen jer, kako kažu u Gradu, iznos treba biti jednak bez obzira na broj novorođene djece u obitelji. U HDZ-u su također ponovili svoju kritiku da, unatoč tome što imaju plus u proračunu zahvaljujući porezu na dohodak, njegove stope ne planiraju smanjiti.

Najviše amandmana došlo je iz kluba zastupnika Liberali, i to, kako kažu, jer se sredstva često raspoređuju bez jasnog odgovora na tri temeljna pitanja: tko dobiva novac, po kojim kriterijima i s kakvim rezultatom. – Za financiranje kulture kojoj Grad nije osnivač planirano je više od 14,5 milijuna eura, bez javno dostupnih rang-lista, jasnih kriterija i evaluacije rezultata – poručila je predsjednica kluba Gabriela Bošnjak. Zato su u svojoj korekciji proračuna predložili da se oko 14 milijuna eura iz tog programa preraspodijeli na dodatna ulaganja u uređenje gradskih vrtića, škola i učeničkih domova te u povećanje iznosa za pomoć socijalno ugroženim skupinama, poput osoba i djece s invaliditetom.

Što se tiče SDP-a, njihovi su amandmani bili usmjereni poglavito na "pretumbavanja" u financiranju pojedinih kvartovskih projekata, ali i socijalne mjere poput sufinanciranja nabave dioptrijskih naočala za djecu iz socijalno osjetljivih obitelji. Zatražili su i da se povećaju sredstva za nove ambulante u Sesvetskom Kraljevcu i Travnom, a jedan od amandmana bilo je i ulaganje od 790.000 eura za rješavanje imovinskopravnih odnosa i projektiranje nove škole u novozagrebačkom naselju Blato. Ponovno su podnijeli amandman koji se tiče uređenja jezera Bajer kod Soblinca, a 700.000 eura vrijedan je bio i amandman kojim se tražilo dodatno financiranje programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora. Gradonačelnik je prihvatio sve amandmane, uključujući i onaj težak 1,3 milijuna eura kojim se odobrava dodatno financiranje projekta "Vikendom u sportske dvorane" te onaj od 3,8 milijuna za pomoćnike u nastavi.

Tomašević je odlučio dati i zeleno svjetlo na zajednički amandman SDP-a i Možemo vrijedan 70.000 eura. Njime se predlaže financiranje izrade softvera, odnosno digitalne platforme koja će na jednome mjestu prikazivati podatke iz kolektivnih ugovora djelatnika gradske uprave. – Sustavno upravljanje podacima o radnim mjestima, materijalnim pravima i uvjetima rada izravno doprinosi kvalitetnijem upravljanju i racionalnijem korištenju resursa, dok otvoreni podaci doprinose demokratizaciji rada gradske uprave i omogućuju građanima aktivniji nadzor nad javnim – napominje se u obrazloženju amandmana.

Prehrana za srednjoškolce

Od 14 amandmana iz kluba zastupnika Marije Selak Raspudić prihvaćen je jedan, i to onaj vrijedna 50.000 eura. Njime se, naime, tražilo da se financira uvođenje programa kojim bi se omogućila organizirana prehrana u srednjim školama. – Trenutačna je situacija takva da u cjelokupnom sustavu odgoja i obrazovanja jedino učenici srednjih škola nemaju organiziranu prehranu. Dok gradska vlast u Zagrebu i nadležno ministarstvo troše novac na propagiranje zdrave prehrane, više od 35.000 učenika srednjih škola u Zagrebu hrani se skupo i nezdravo – napominje se u dokumentu. Među amandmanima nalazi se i proširenje besplatnog javnog prijevoza ZET-om i na srednjoškolce starije od 18 te studente, a pet milijuna eura htjeli su dodijeliti za obnovu i uređenje tramvajskog terminala Dubec. Dodatnih 1,5 milijuna eura htjeli su preraspodijeliti za uređenje okretišta na Borongaju. Amandmanima se tražilo i postavljanje dodatnih stanica za mjerenje kvalitete zraka te financiranje programa za darovitu djecu u vrtićima i školama.

Kako smo ranije pisali, u novom proračunu malo je projekata koji u planu nisu već niz godina ili su ranije najavljeni, a da je budžet konzervativan, priznao je i zastupnik Damir Bakić, koji je naglasio da je u 2026. godini fokus na završavanju već započetih zahvata. •