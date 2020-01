Most se počeo urušavati prije pola godine: Kako ide obnova? Grad: Imamo projekt

Mostove i tamo gdje nema rijeke gradili bi kad traže glasove, a u međuvremenu “imaju projekt”. Istu tu “idejnu” rečenicu iz Grada serviraju već godinama za pješački Savski most, čije je propadanje jedna posebno zabavna priča. Za one koji se vole šaliti na svoj račun jer, prolaze li svaki dan rutom okretište Savski most – Kajzerica, moglo bi im se dogoditi i da se okupaju.

“Nabacili” asfalt

Da je upravo ova godina ta u kojoj će se obnoviti ovaj prijelaz preko Save, uvjerava nas pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić jer, kako kaže, osigurana su za to sredstva u proračunu. E sad, kaže nam Bilić i da je planirana “sveobuhvatna sanacija mosta i njegovih funkcionalnih dijelova”, kao i da je “projekt dostavljen na pregled ovlaštenom revidentu čija je revizija neophodna budući da se sanira nosiva konstrukcija mosta”. Inženjeri nismo, ali ako je nosivost problem, onda je problem popriličan. Nije to, međutim, spriječilo Gradsku upravu da 2017. preko mosta “nabaci” friški sloj asfalta i na njega postavi klupice i žardinijere pa onda iscrta i biciklističku stazu, i to dvaput jer prvi put nije baš dobro ispala.

U tu “renovaciju” bacili su se, podsjetimo, jer je dotad mostom na dijelovima bilo zabranjeno hodanje budući da su rupe na nogostupima bile prekrivene metalnim zakrpama. To su, ponavljamo, te 2017., kao, riješili, a onda se pored jedne od postavljenih klupica lanjskog lipnja otvorila rupa. “Posjetio” ju je i gradonačelnik Milan Bandić, koji je tom prilikom ustanovio da se baš na tom mjestu niti hoda niti sjedi i naredio postavljanje znakova kojima će se zabraniti prolazak dijelom raspadnutog mosta. I to bi, recimo, bio u redu potez da isti ti znakovi nisu već bili postavljeni prije nego se 2017. most “šminkao”. A već tada su, navodno, na ovaj pješački prijelaz preko Save poslane inspekcije koje su most pregledavale, dok se sam projekt za njegovu obnovu počeo raditi. Barem je tako još godinu ranije tvrdio pročelnik Bilić.

– Za Savski most IGH je već obavio istražne radove kako bi se utvrdile potrebne radnje za njegovu sanaciju, a projektanti su utvrdili da je sredina mosta sigurna za promet pješaka, dok su nogostupi zatvoreni, a nakon obnove armiranobetonske ploče i gornjeg ustroja, postojeću čeličnu konstrukciju mosta moglo bi se koristiti i za ograničeni promet vozila jednim trakom sredinom mosta uz regulirani naizmjenični promet – kazao je prije gotovo četiri godine Bilić, koji sad kaže da će projekt obnove cijelog mosta za samo što nije, a onda će se raspisati i javna nabava za samog izvođača radova.

Izgrađen 1938.

Što se same povijesti ovog mosta tiče, on je izgrađen 1938. godine na stupovima starog, odnosno Crvenog mosta. Kad je 43 godine kasnije u promet pušten Jadranski most, Savskim pješačkim prestala su prometovati motorna vozila. Radova na samoj konstrukciji u međuvremenu nije bilo. Sam projekt sanacije podrazumijeva rušenje i izradu nove kolničke ploče s pješačkim stazama, sanaciju čelične rasponske konstrukcije, promjenu opreme mosta, promjenu prijelaznih naprava, izradu nove otvorene odvodnje, sanaciju upornjaka i stupova, promjenu ležajeva, postavu asfalta kolnika i hidroizolaciju, a sve to trebalo bi koštati oko 23 milijuna kuna. Isto, otprilike, kao i predviđena dekorativna rasvjeta za Most mladosti ili Most slobode.