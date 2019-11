Kad već propada, nek' propada sa stilom: Most mladosti zabljesnut će za 22 milijuna kuna

Ma kad već propada, nek’ propada sa stilom – sudeći po najnovijoj ideji vrha metropole, a ona je bliješteći Most mladosti, nađena je i friška nit vodilja za grad. Nakon što je krajem kolovoza raspisan natječaj za osvjetljenje Mosta slobode, sad se planira onaj i za malo istočniji prijelaz preko Save, a trebao bi koštati također gotovo 22 milijuna kuna. Zbroje li se ta dva iznosa, spomenimo samo na brzinu, bilo bi otprilike dovoljan za potpunu rekonstrukciju Mosta mladosti, za koji valjda nije toliko važno da bude funkcionalan, bitno je da je lijep.

Što će se točno osvijetliti, objasnili su nam iz Grada.

Što je s obnovama?

– Planirani zahvat na instalaciji javne i dekorativne rasvjete mosta predviđa pozicioniranje novih svjetiljki na konstrukciji samoga mosta i prilaznog nadvožnjaka te na stupovima javne rasvjete – kazali su u Gradskoj upravi pa dodali kako će se s postojećih stupova javne rasvjete visine 14 metara ukloniti zastarjele svjetiljke te će se postaviti nova, LED rasvjeta. A planirana je ona i na prometnici ispod prilaznog nadvožnjaka, gdje će se u betonske niše montirati svjetiljke. Što se same dekorativne rasvjete tiče, ona se mora instalirati tako da bočno osvijetli nosive grede mosta, rukohvate i pješačke putove, upornjake mosta, grede nadvožnjaka te betonske niše.

– Projekt rasvjete moći će se pogledati u prostorijama Gradskog ureda za prostorno uređenje u Vukovarskoj nakon što raspišemo natječaj za tvrtku koja bi posao trebala odraditi – samu projektnu dokumentaciju u Gradu nam nisu željeli dati, ali otkrili su kako su prikupili ponude za rasvjetljavanje Mosta slobode. Stigle su, kažu, četiri, i to u rasponu od 17,2 do 21 milijun kuna, ali zasad još nije sklopljen ugovor ni s jednom tvrtkom.

A prikupljene su i one za izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Mostu mladosti, koje je, prema procjeni Grada, trebalo stajati 65,5 milijuna kuna, a dvije tvrtke koje su se javile na natječaj posao žele napraviti za 82,6, odnosno 79,4 milijuna pa ni u tom slučaju još nije sklopljen ugovor ni s jednom.

Što se mostova općenito tiče, u lipnju ove godine, kad se raspao Savski, iz Grada su objasnili kako je početkom 2018. završen šestogodišnji glavni pregled kojim je “dijagnosticirano stanje” svih mostova, a to stanje trebalo bi gradsku blagajnu stajati gotovo 257 milijuna kuna. Pobrojeno je tad i koliko se mora uložiti u koji most, pa, recimo, Domovinskom treba 6,2 milijuna kuna, za stari Savski most 20 milijuna kuna, Jadranski most 65,7 milijuna kuna, stari Jankomirski most 800 tisuća kuna te za Podsusedski most više od 12,8 milijuna kuna.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Od tada, radilo se na Mostu slobode, na kojem su sanirani nogostupi, vijenci i ograda, a rasvjeta na njega, kažu u Gradu, postavljat će se kad cijeli bude obnovljen. Kad će to točno biti, nisu nam znali reći, ali kazali su nam kako će se projekti osvjetljenja raditi za sve mostove okruga Zagreb.

Ekološki to neka bude

– Najavio je to već i gradonačelnik i s tim ćemo ići – rekli su nam u Gradu, a mi se prisjetili “obnove” Savskog mosta prije dvije godine kad su na njemu postavljene klupe i žardinijere te je presvučen novim slojem asfalta. Nakon te masovne rekonstrukcije, most je obišao gradonačelnik Bandić, koji je najavio “ekološku rasvjetu” na Mostu slobode, Mostu mladosti, Podsusedskom, Jankomirskom, Jadranskom, Domovinskom te, naravno, Savskom mostu.

– Neka samo svijetli, onda će se i po mraku vidjeti u kakvom je most stanju pa će ga valjda konačno i obnoviti – kaže nam Vlatka Mesić, koju smo sreli jučer na tramvajskoj stanici u Zapruđu, točno ispod nadvožnjaka koji vodi na Most mladosti. Kako nam je rekla, dovoljan je samo jedan pogled na njih i svima je jasno u kakvom su stanju mostovi.

– Sve je to zgodno kao ideja, recimo, Hendrixov most meni dobro izgleda. Ali da se 22 milijuna kuna potroši na rasvjetu mosta, a on se raspada, to je jednostavno suludo – kazao je Mirko Valentić iz Borovja.