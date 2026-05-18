Prva večer duhovno-glazbenog spektakla

Večer slavljenja uz poznata imena kršćanske glazbene scene

Molitva, pjesma, slavljenje i svjedočanstva isprepleli su se u trosatnom duhovno-glazbenom programu na kojem su nastupila neka od najpoznatijih imena kršćanske glazbene scene: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč, koji su zapjevali poznate pjesme: “Srce predajem Ti”, “Kao ruža”, “Nikad ne ću biti ostavljen”, “Samo želim reći ime Isus”, “Naš Bog je velik” i druge. Mlade je posebno oduševio pop-trap duo ZANAS, koji su na maloj pozornici izveli acoustic verziju svog popularnog hita “I ja sam izabran”.

Prepoznatljiv glas Stijepe Gleđa Markosa prolomio se dvoranom u suvremenoj izvedbi tradicionalne marijanske pjesme Marijo, o, Marijo, pretvarajući trenutak na “Progledaj srcem” u snažnu posvetu nebeskoj Majci.

Uz slavljenje koje su predvodili Amorose i Alan Hržica, svojim svjedočanstvima i nagovorima okupljene su posebno dotaknuli fra Stjepan Brčina i don Roko Kaštelan. Mnoga srca tako su se otvorila, progledala te se ispunjena Njegovom ljubavlju, vratila svojim domovima s mirom i radošću.

Dječji glasovi koji su dotaknuli srca

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, koji je vidno dirnuo okupljene, bila je izvedba pjesme “Mesija (On dolazi)”. S posebnom dječjom vjerom, snagom i iskrenošću otpjevali su ju mladi glasovi Hrvatske budućnosti – Nikol Kutnjak, Magdalena Biličić, Marino Vrgoč i Leonardo Rados.

“Jerihonske zidine” podigle cijelu Arenu na noge

Završna pjesma “Jerihonske zidine” podigla je cijelu Arenu na noge. Posjetitelji svih generacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva, podignutih ruku prema nebu, zajedno su pjevali, slavili i zahvalili Onome koji ih je okupio, glavnoj Zvijezdi večeri – Isusu Kristu.

Najavljen novi datum “Progledaj srcem” za 2027. godinu

Na kraju programa voditelj Marin Periš najavio je i novi datum održavanja “Progledaj srcem” za iduću godinu – 22. svibnja 2027., za koji su ulaznice preko Entrio.hr već u prodaji.

“Progledaj srcem” nastavlja živjeti u srcima ljudi

“Posebna vrijednost ‘Progledaj srcem’ nisu samo milosni trenutci zajedništva, radosti i slavljenja u molitvi i glazbi, u kojima smo danas nahranili svoju dušu i otvorili srce za pogled prema Njemu. To zajedništvo, ta molitva i radost nastavljaju živjeti u srcima ljudi i dugo nakon što se ugase svjetla pozornice, dajući svima nama novu snagu, mir i nadu za život u punini. ‘Progledaj srcem’ pravo je Božje djelo kojim On kroz ova zajedništva čini čuda — ne samo u životima svih nas okupljenih nego i u cijelom društvu”, poručila je Ksenija Abramović, direktorica i glavna producentica “Progledaj srcem”.

Među poznatim uzvanicima na prvoj večeri „Progledaj srcem bili su ministar demografije i iseljeništva Ivan Šipić, Nina Badrić i Dalibor Petko.

Jedinstvenu priliku susresti Kseniju Abramović, utemeljiteljicu i direktoricu Laudato televizije, imat će posjetitelji i u subotu. Prilika je to za kupovinu i potpisivanje njezine knjige održat će se od 17:30 do 18:30 u predvorju Arene Zagreb, ulaz C.