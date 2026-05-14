Nesreća u centru Zagreba: Smart udario dostavljača na biciklu

U četvrtak navečer na zagrebačkom Črnomerec dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali Smart i biciklist dostavljač.
Nesreća se dogodila u Ilici, na križanju s ulicom Nad lipom, nešto nakon 19 sati. Prema dostupnim informacijama, vozač Smarta naletio je na dostavljača na biciklu, pri čemu je bicikl završio zaglavljen ispod automobila.
Kako navodi Jutarnji list, dostavljač je prošao bez težih ozljeda, odnosno zadobio je tek lakše ozljede, dok vozač automobila nije ozlijeđen. Zbog nesreće su se ubrzo stvorile velike prometne gužve u tom dijelu grada, koji je i inače među prometnijima u Zagrebu.
POPULARNA PJEVAČICA
FOTO Kakva razlika! Maja Šuput pokazala lice prije i poslije šminke pa podijelila uzbudljivu novost
KVIZ
FOTO Prepoznajete li ove najposebnije hrvatske crkve: Tu su najmanja 'katedrala' na svijetu, čudo u 'centru svijeta'...
ODVAŽNA GLUMICA
FOTO Ovo su najšokantnije scene Sydney Sweeney iz 'Euphorie'! Ovih dana svi govore samo o njoj
Napokon i kod nas
Bez bušenja zidova i navlačenja s vlasnikom: Je li ovo najbolje rješenje za podstanare?
Nova pravila kapitala