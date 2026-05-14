Nesreća u centru Zagreba: Smart udario dostavljača na biciklu

U četvrtak navečer na zagrebačkom Črnomerec dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali Smart i biciklist dostavljač.

Nesreća se dogodila u Ilici, na križanju s ulicom Nad lipom, nešto nakon 19 sati. Prema dostupnim informacijama, vozač Smarta naletio je na dostavljača na biciklu, pri čemu je bicikl završio zaglavljen ispod automobila.

Kako navodi Jutarnji list, dostavljač je prošao bez težih ozljeda, odnosno zadobio je tek lakše ozljede, dok vozač automobila nije ozlijeđen. Zbog nesreće su se ubrzo stvorile velike prometne gužve u tom dijelu grada, koji je i inače među prometnijima u Zagrebu.