Zagrepčani komentirali život na Srednjacima, kao manu istaknuli samo jednu stvar

Koje su prednosti i mane života u zagrebačkom kvartu Srednjaci, upitao je Zagrepčane jedan korisnik na Redditu. "Mane i prednosti? Konkretno Hećimovićeva ulica, ali i općenito cijeli kvart. Čuo sam da je dosta gusto naseljen. Zanima me koliki je problem s parkingom i plaća li se. Što biste izdvojili kao prednosti, što kao (najveće) mane", napisao je u objavi.

Građani su kao najveću manu kvarta istaknuli jednu stvar – parking. Jedan je korisnik napisao kako "samo zbog parkinga nebi živio tamo", dok je drugi istaknuo kako nigdje nije vidio goru situaciju s parkingom. "Parking nigdje nisam vidio da je gori nego na Srednjacima. Znači dođeš autom u 10 navečer i voziš se pola sata tražeći mjesto. Na kraju kraj Jaruna parkiraš. Nevjerojatno loša situacija. Ogreban mi je auto četiri puta tamo, a živio sam oko godinu dana".

Neki su napisali kako je kvart gusto naseljen. "Živjeli skoro osam godina tamo, jako jako gusto naseljeno. Poslije 16 sati se auto ne dira jer nećeš naći parking u blizini ", jedan je od komentara. Kao prednosti Srednjaka korisnici su naveli kako je kvart smješten na dobroj lokaciji. "Lokacija je super, imaš svašta u blizini, dobro je povezano s centrom, ako voliš ići pješke ili biciklom još bolje", napisao je jedan korisnik. Netko je i ispričao anegdotu o parkingu. "Ima anegdota gdje je prijatelju žena bila u bolnici pa je taksijem išao u posjete da auto ne dira, da toliko je situacija loša", napisao je korisnik.

Jedna Zagrepčanka, koja je odrasla na Srednjacima, posebno je nahvalila kvart. "Moj komentar je možda subjektivan pošto sam odrasla na Srednjacima, ali meni je to najljepši kvart. Slažem se da je parking koma, sve ostalo imaš ondje. Od dućana, kafića, pizzerije, burger bara, škola, dva vrtića, parkovi za klince. Povezanost s javnim prijevozom je isto odlična (bus,tramvaji)", rekla je. Još jedan Zagrepčanin osvrnuo se na dobru povezanost s javnim prijevozom. "Dobra stvar je da smo jako dobro povezani s javim prijevozom i imamo hrpu sadržaja na kvartu i u blizini tako da nema puno potrebe da se stalno koristi auto", napisao je.