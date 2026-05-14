NEPOUZDAN JE

Zagrepčanin čekao tramvaj na Črnomercu 45 minuta: 'U startu kasni, hvala Tomaševiću'

Završeni radovi na okretištu Črnomerec
Davor Puklavec/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
14.05.2026.
u 20:00

Slična rasprava povela se i u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Dubrave, a gdje je netko napisao kako autobusna linija 223, koja povezuje taj kvart s Dubcem, svako malo preskoči.

Na Črnomercu je Zagrepčanin čekao liniju 2 prema Savišću. "Nije krenula nijedna već 45 minuta, utorak je, 9.30 ujutro. Pa kaže zašto su gužve u prometu, pa j**** mu m**** nemre tramvaj krenut od kud treba, već kasni... i sad se ti pouzdaj u ovo smeće od ZET-a...hvala Tomaševiću", piše. 

"Prva stvar, moraš stvarno bit budala da čekaš tramvaj 45 minuta. Ako ga nema 15 minuta ideš s prvim koji naiđe do kud možeš ili u krajnjem slučaju pješke. Drugo, bilo je nestalo struje u Vukovarskoj i bio je zastoj, 2 vozi Vukovarskom obilazno pa je i ona ostala u zastoju", objašnjeno mu je u komentaru. 

I nedavno smo, podsjetimo, pisali kako Zagrepčanki kažu da je "ZET tu kad ga ne trebaš, nema ga nigdje satima kada je potreban". Stanovnici metropole raspravljali su tada o pitanju: "Ima li nešto gore od ZET-a?". U komentarima se bio javio i netko tko tvrdi da je vozač u ZET-u. "Mogu realno i istiniti odgovoriti. Nekad kasni zbog gužvi. Nekad ga nema jer je vozač 20 minuta prije smjene javio da je na bolovanju, a pričuve su sve ili vani ili im treba cca pola sata da dođe do busa. Kasni se i zbog nerealnog, glupog i neodrživog voznog reda. Nemoguće da iz Travnog do Glavnog dođeš za 18 minuta usred gužvi, ili do Gorice s Glavnog za 40 minuta kad ti realno treba 50. I tu je jedan od glavnih problema kašnjenja, ali gazde iz uprave ne mare za to iako im se spomenulo puno puta", objasnio je.

Slična rasprava povela se i u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Dubrave, a gdje je netko napisao kako autobusna linija 223, koja povezuje taj kvart s Dubcem, svako malo preskoči. – Ljudi čekaju po pola sata drugi. Ako ZET ne može održavati vozni red jer nema vozača ili je TT uveo štednju, poštenije bi bilo reducirati sve linije, a ne ovako. Čekaš ii pitaš se hoće li doći ili ne – piše Zagrepčanin. Potaknuo je i one sa sličnim iskustvima da se jave pa se tako prijavljuju problemi i s linijama 209, 210, neki kažu i da je situacija ista već 20 godina.

 
