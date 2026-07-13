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BIO JE NEUSTRAŠIV I PREDAN SVOM POSLU

Uginuo je pas Franz koji je iz Dumovca došao u ATJ Lučko, njegov vodič oprostio se emotivnom objavom

Facebook screenshot
Autori: Večernji.hr, Ana Vrbanek
13.07.2026.
u 13:30

Policajac Barišić prisjetio se njihovog puta i svih godina predanog rada, od prvog susreta u Dumovcu do brojnih zajedničkih akcija i uspjeha.

Uginuo je Franz, policijski pas i član Antiterorističke jedinice Lučko. Njemački ovčar Franz u ATJ Lučko stigao je prije devet godina iz Azila za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Briljirao je na poligonu i vrlo brzo postao jedan od najboljih radnih pasa specijalnih snaga. Policajac Danijel Barišić od svog se odanog partnera i prijatelja oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama. 

Policajac Barišić prisjetio se njihovog puta i svih godina predanog rada, od prvog susreta u Dumovcu do brojnih zajedničkih akcija i uspjeha. "Prije devet godina ušao si u moj život kao pas iz azila Dumovec. Nitko tada nije mogao znati da će upravo taj njemački ovčar postati jedan od najboljih službenih pasa i moj najvjerniji partner. Zajedno smo prošli gotovo sve. Bezbroj pokaznih vježbi, rad s raznim jedinicama policije, brojne tečajeve i edukacije. Prošli smo tisuće kilometara i zajedno dijelili trenutke koje riječima nije moguće opisati", napisao je u objavi.

Kazao je kako je Franz na terenu bio neustrašiv, dok je kod kuće bio miran i umiljat pas te jedan od članova obitelji. "Na terenu si bio zvijer. Neustrašiv, odlučan i potpuno predan svom poslu. Davao si sve od sebe i nikada nisi odustajao. Znao sam da ćeš za mene napraviti sve, baš kao što bih i ja učinio sve za tebe. Ali iza te snage skrivao se moj nježni div. Kod kuće si bio sasvim drugačiji. Volio si duge šetnje sa mnom i drugim psima, kupanje, maženje i svaki trenutak proveden s obitelji. Obožavao si svakog člana mog doma i jednako si bio voljen od svih nas", rekao je Barišić.

Svoje posljednje trenutke Franz je proveo u svom domu, okružen pažnjom. "Najviše me tješi to što svoje posljednje dane nisi proveo u boksu, nego u svom domu, okružen ljubavlju, pažnjom i ljudima koji su te voljeli svim srcem. Nakon svega što si dao meni, policiji i svima koji su te upoznali, to si više nego zaslužio", napisao je.

Barišić je Franzu zahvalio na svakom određenom zadatku, povjerenju i ljubavi. "Franz, hvala ti na svakom spašenom trenutku, svakom uspješno odrađenom zadatku, svakom kilometru koji smo prošli zajedno i svakom pogledu koji je govorio više od riječi. Hvala ti što si me naučio što znače odanost, povjerenje i bezuvjetna ljubav. Danas se ne opraštam samo od službenog psa. Opraštam se od svog partnera, svog najboljeg prijatelja i dijela sebe", dodao je. "Zbogom, moj Franz. Hvala ti za sve. Voljet ću te i nositi u svom srcu dok god živim", zaključio je Barišić.

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Ključne riječi
Dumovec ATJ Lučko Zagreb

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