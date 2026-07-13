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REKONSTRUKCIJA PRUGE

Još jedno veliko križanje u Zagrebu sutra se zatvara, i to na mjesec dana! Evo kako zaobići radove

Zagreb: Tri gradilišta čekaju odluku Državnog inspektorata
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
13.07.2026.
u 15:30

Vozačima će biti onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom ulicom iz smjera sjever – jug i obratno. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa

Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira, sutra započinje i modernizacija raskrižja Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jednog od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi će trajati do 15. kolovoza.

Budući da se radovi izvode u samom središtu raskrižja i obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju tramvajske infrastrukture, nije ih moguće izvesti uz redovno odvijanje prometa. Zbog toga će od 14. srpnja u 6:00 sati do subote, 15. kolovoza 2026. godine u 4:00 sata prometovanje raskrižjem Ulice kralja Zvonimira i Šubićeve ulice biti otežano, odnosno bit će onemogućeno prometovanje vozilima Šubićevom ulicom iz smjera sjever - jug i obratno. Promet će se odvijati obilaznim pravcima prema privremenoj regulaciji prometa.

Foto: Grad Zagreb

 Obnavlja se dotrajala kolosiječna konstrukcija i tramvajske skretnice na jednom od najopterećenijih dijelova zagrebačke tramvajske mreže. Završetkom radova povećat će se sigurnost i pouzdanost tramvajskog prometa, smanjiti potreba za budućim izvanrednim intervencijama te osigurati kvalitetnija infrastruktura. Ugovorena vrijednost investicije je 1,1 milijun eura.

Radovi će privremeno utjecati i na organizaciju javnog gradskog prijevoza. Od utorka, 14. srpnja, tramvajska linija 7 prometovat će izmijenjenom trasom, dok na relaciji Trg žrtava fašizma – Borongaj izvanredna autobusna linija 602 od danas vozi prema prilagođenom voznom redu. Tijekom izvođenja radova na kompletnoj rekonstrukciji Zvonimirove ulice na snazi su i druge prilagodbe tramvajskog i autobusnog prometa. 

Nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja, kažu u Gradu, rekonstrukcija raskrižja dio je šireg ciklusa obnove zagrebačke tramvajske infrastrukture, kojim se postupno moderniziraju najopterećeniji dijelovi mreže koja će građanima služiti dugi niz godina. 

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