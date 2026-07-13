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NADVIO SE GUSTI DIM

FOTO Buknuo požar u dvorištu tvrtke u Sesvetama, na terenu su hitne službe

Zagreb: Požar u tvrtki Cezar u Sesvetama
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 15:21

Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne postrojbe i policija, koje rade na gašenju požara i osiguravanju područja

Veliki požar izbio je u ponedjeljak nešto prije 15 sati u dvorištu tvrtke Cezar na Industrijskoj cesti u Sesvetama. Nad tim dijelom grada ubrzo se nadvio gust crni dim koji je bio vidljiv i iz udaljenijih dijelova Zagreba, javljaju 24sata

Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne postrojbe i policija, koje rade na gašenju požara i osiguravanju područja. Zbog intervencije hitnih službi promet na Industrijskoj cesti i okolnim prometnicama mogao bi biti otežan ili privremeno obustavljen. Video možete pogledati ovdje

Kako su nam javili zagrebački vatrogasci, požar je uhvaćen na vrijeme. Vatra je izbila na kamionskoj prikolici, a djelatnici dvorišta imaju bager koji razmiče ostali materijal kako se ne bi zapalio.

Požar u tvrtki Cezar u Sesvetama
Zagreb: Požar u tvrtki Cezar u Sesvetama
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Ključne riječi
Vatrogasci Sesvete požar

Komentara 2

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PB
pb1520
15:30 13.07.2026.

"na Industrijskoj cesti", "na Borovju", itd....lektori, gdje ste?

AN
antonelić
15:44 13.07.2026.

trebao bi "onaj " jelavić nazvati milu kekina ( muž od ivane ) da " možemo " riješi situaciju !!!

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