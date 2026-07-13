FOTO Buknuo požar u dvorištu tvrtke u Sesvetama, na terenu su hitne službe

Veliki požar izbio je u ponedjeljak nešto prije 15 sati u dvorištu tvrtke Cezar na Industrijskoj cesti u Sesvetama. Nad tim dijelom grada ubrzo se nadvio gust crni dim koji je bio vidljiv i iz udaljenijih dijelova Zagreba, javljaju 24sata

Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne postrojbe i policija, koje rade na gašenju požara i osiguravanju područja. Zbog intervencije hitnih službi promet na Industrijskoj cesti i okolnim prometnicama mogao bi biti otežan ili privremeno obustavljen. Video možete pogledati ovdje.

Kako su nam javili zagrebački vatrogasci, požar je uhvaćen na vrijeme. Vatra je izbila na kamionskoj prikolici, a djelatnici dvorišta imaju bager koji razmiče ostali materijal kako se ne bi zapalio.

Požar u tvrtki Cezar u Sesvetama