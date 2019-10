Optrčao Jarun za samo 16 minuta i 7 sekundi

Više od 8000 poslovnjaka iz 440 tvrtki odlučilo je zamijeniti svoja poslovna odijela opremom za trčanje i sudjelovati u najvećoj regionalnoj poslovnoj utrci HT B2Run. Nakon Splita, Rijeke i Osijeka došao je red na Zagreb, a Jarunsko jezero bilo je jučer prepuno odlično raspoloženih trkača koji su se prije odlaska na start zagrijavali pjesmom i plesom.

Mjerili su se pojedinačni rezultati trkača kao i najbolje prolazno vrijeme pojedinačnih tvrtki, a najbolje je na štoperici prošao Silvije Tomac iz Keindl Sporta. Pet kilometara oko Jaruna prešao je u impresivnih 16 minuta i sedam sekundi, čime je pridonio tome da njegova tvrtka bude najbrža poduzećima s manje od 50 zaposlenih, kao i najbrža tvrtka uopće. Za utrku se, kaže, nije posebno pripremao jer se već godinama bavi triatlonom i bicikliranjem, a i ovo mu nije prva pobjeda.

– Bavim se sportom već 10 godina pa sam navikao, ali biti najbolji uvijek je odličan osjećaj – kaže Tomac.

Najbolja tvrtka među srednjim poduzećima bio je Decathlon, dok je pobjednik među velikima Vojno učilište, a sudjelovali su i brojni Styrijini trkači. Najbolja trkačica bila je, pak, Ana Štefulj iz tvrtke Know Informacijske Tehnologije. I nešto sporiji bili su također dobro raspoloženi. Boris Hrvoj, koji je predstavljao Plivu, postigao je najbolji osobni rezultat, no to mu nije bilo najbitnije.

– Najpozitivnije je to što sam na natjecanje uspio nagovoriti puno svojih kolega pa nam je ovo bila i još jedna super prilika da se družimo – kaže Hrvoj. Utrkom su bili zadovoljni i organizatori.

– Poslovna se zajednica još jednom digla na noge i pokazala izniman interes ne samo za zdrav sportski život nego i za teambuilding, networking, druženje, neformalno i u pozitivnoj atmosferi – kaže Danijela Somek, organizatorica HT B2Run utrke.

Novost ove godine je humanitarni karakter utrke, jer će u gradu s najboljim prolaznim vremenom HT provesti program digitalnog opismenjavanja lokalnog stanovništva. Taj je grad Split, dok je Zagreb imao treće najbolje prolazno vrijeme.