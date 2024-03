Opet pukla cijev u Zagrebu: Bez vode stanovnici Vrapča, Hrašća i Mlinova

Od jutros, zbog novog puknuća cjevovoda, bez vode će biti dio stanovnika u Vrapču, Hrašću i Mlinovima, javio je Zagrebački holding. Bez vode je do 15 sati dio potrošača u Ulici Horvatnica, bez vode su i potrošači u ulicama Križanići, do 15 sati i Malovanske stube, do 13 sati. Za vrijeme trajanja radova, opskrba vodom bit će osigurana autocisternom sa znakom"Voda za piće". Iz grada mole za razumijevanje.

Podsjetimo, na zagrebačkom vodovodu dogodi se oko 10 000 kvarova godišnje, što znači da ih bude oko 20 do 30 dnevno. Pucanja su nešto češća zimi jer je potrošnja vode manja, a tlakovi veći. Porazna je činjenica da Zagreb zbog dotrajale vodne infrastrukture gubi 50 posto vode koju povuče iz vodocrpilišta što je enorman trošak i ekološki potpuno neprihvatljivo.

Prihvaćena granica gubitka u Europskoj uniji je 15 do 20 posto, no umjesto da se smanjuje, dijagram gubitaka raste. Primjerice, 1989. gubitak je bio 23 posto, 2011. popeo se na 47 posto. Iako su i prošla i ova vlast u Zagrebu obećale riješiti ovaj problem, veći pomaci u tom smjeru još uvijek nisu na vidiku.