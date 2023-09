Operiran dječak kojeg je ugrizao pas, kirurginja: 'Ozljeda nije mala, rana će se vidjeti'

Dječak koji je ovog utorka ugrizao pas u sesvetskom Brestju je operiran te ima ozljedu usnog kuta gornje usne. Kako je potvrdila krurginja Koraljka Hat koja ga je operirala, rastrgan mu je dio u dužini od četiri do pet centimetara.

Podsjetimo, cijela scena dogodila se danas tijekom dana oko 13.20 sati, a svemu je svjedočio i vlasnik koji je kazao kako se dječak igrao s psom kada ga je on napao. Roditelji su, doznaju 24sata, u potpunom šoku.

- Dječak od 5 godina igrao se kod susjeda u dvorištu kad ga je pas napao. Ozljeda nije mala, usnica mu nije ugrožena, to je rana koja će se vidjeti na koži. Ožiljak će se tretirati, no neće biti nevidljiv. To je izolirana ozljeda, teško je reći dok ne prođe neko vrijeme od ozljede kakve bi posljedice mogao imati, možda će imati manji funkcionalni ispad, što znači da mu neće jako smetati, ali možda će stvarati manje probleme. Međutim, ipak je najviše estetske prirode - poručila je kirurginja.

