Odustao od kandidature i podržao Bernardića: 'Konačno postoji politička volja da se ego stavi po strani'

Vedran Jerković i stranka Fokus pridružili su se gradskoj platformi Servus Zagreb s kojom će ići na zajedničkoj listi na predstojećim izborima. Jerković je, naime, svoju kandidaturu za gradonačelničku poziciju najavio još u prosincu, no sada je od nje odustao. Nezavisni kandidat gradske platforme Servus Zagreb za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić zahvalio je Vedranu Jerkoviću i stranci Fokus na podršci. „Hvala Vedranu Jerkoviću na potpori platformi Servus Zagreb. On je nova snaga i pojačanje najboljeg tima za Zagreb i nastavljamo naše okupljanje u borbi za bolji i pošteniji grad. Vedran je bivši vaterpolist, sportaš, privatni poduzetnik i sa svojim timom stranke Fokus je garancija promjena u Zagrebu koje su nezaustavljive“, istaknuo je Bernardić.



Vedran Jerković zahvalio je Davoru Bernardiću na ukazanom povjerenju. „Čini me jako sretnim i zadovoljnim da u Gradu Zagrebu konačno postoji politička volja da se ego stavi po strani, u interesu višeg cilja i ovo je sad postalo potpuno jasno da je ovo pobjednička platforma i da zajedno pobjeđujemo“, rekao je Jerković.