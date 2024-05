Od sljedećeg ponedjeljka pa sve do 6. rujna zatvara se prometnica u južnom dijelu Zagreba

Privremene regulacije prometa počinje na Lipničkoj cesti Zbog radova na izgradnji nogostupa i oborinske odvodnje te uređenju kolnika, Lipnička cesta na dijelu od Ulice Mrzlo polje do Ulice Ravnice će od ponedjeljka, 6. svibnja od 8,00 sati do petka, 6. rujna do 18,00 sati biti zatvorena za promet.

Obilazni pravac:

· Lipnička cesta - Gornjodragonožečka ulica – Havidička cesta – Vidov kut – Lipnička cesta i obratno

"Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje." navodi se u obavijesti iz grada.

