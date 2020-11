Od potresa obnovili 161 školu i vrtić, učenici Gornjogradske gimnazije u svoju će zgradu tek 2022.

Dok drugi jalno čangrizaju, mi delamo.

Zaključak je to gradonačelnika Milana Bandića na njegovom najnovijem postu na Facebooku u kojem se pohvalio koliko je škola i vrtića oštećenih u potresu dosad obnovljeno.

- Od proljeća do sad obnovili smo 161 školu i vrtić, od njih 175 oštećenih u potresu. Odrađen je ogroman posao! Da nismo zasukali rukave, da smo čekali druge institucije, 60 tisuća djece na jesen ne bi krenulo u škole i vrtiće - napisao je na Fejsu i dodao da je Grad Zagreb osigurao "nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa za 6.500 učenika iz 13 objekata kojima predstoji obnova, i to na čak 27 različitih lokacija te osigurao prijevoz učenika osnovnih škola tamo gdje je to bilo potrebno".

Radovi na dječjem vrtiću na Kunišćaku su još u tijeku, a trebali bi biti gotovi do kraja godine. Troškovi obnove na 162 objekta iznose 140 milijuna kuna, a obnova je zasad financirana isključivo iz proračuna Grada Zagreba.

Objavio je i rokove obnove preostalih objekata, pa će tako najdulje povratak u svoje matične zgrade čekati Gornjogradska gimnazija, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna te Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje jer je njima rok za obnovu 1. rujna 2022. Do 1. rujna 2021. trebale bi se obnoviti Gimnazija Tituša Brezovačkog i Prva ekonomska škola, a do 31. prosinca 2021. Hotelijersko-turistička škola i Škola za klasični balet.

- Učenici srednjih škola oštećenih u potresu koje neće biti spremne za rad prvog dana školske godine 2020./2021., tj. 7. rujna 2020. godine, nastavu će pohađati u školama koje nastavu organiziraju u jednoj smjeni. Spomenute će škole nastavu privremeno organizirati u dvije smjene kako ne bi došlo do situacije da učenici jedne škole nastavu pohađaju isključivo u popodnevnoj smjeni - ističu u Gradu te dodaju da će svi učenici korisnici Učeničkog doma Ante Brune Bušića biti smješteni u Učeničkom domu Novi Zagreb.

- Raspored premještaja učenika osnovnih škola oštećenih u potresu koje neće biti spremne za rad prvog dana školske godine 2020./2021. bit će poznat do kraja tjedna - zaključuju u Gradu.