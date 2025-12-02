Obrtnički Advent: Tijekom prosinca posjetitelje očekuje bogat i raznovrstan program

Od glazbenih nastupa dječjih zborova i kazališnih predstava, preko kvizova do obrtničkih kreativnih radionica samo su neke od aktivnosti s bogatog programa petog izdanja Obrtničkog Adventa koji će se održati od 6. do 27. prosinca u prostoru Matice hrvatskih obrtnika na adresi Ilica 49 ukrašenog u toplom blagdanskom ruhu.

– Cilj je da Ilica 49 postane „obrtnički blagdanski kutak“, mjesto susreta, kulture, rukotvorina, druženja i zajedničkog slavlja. Želimo pokazati da tradicija obrta i ručni rad imaju svoje mjesto i u suvremenom gradu te da blagdanski duh može biti i topao, domaći, stvaran i bez troškova za posjetitelje – kazao je predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar.

Već u nedjelju, 7. prosinca, održat će se Božićne olimpijske igre, u suradnji s RK Zagreb i u produkciji Kazališta Tvornica lutaka, na kojima se očekuje dolazak rukometnih reprezentativaca. Svi mališani pozvani su da zajedno s profesionalnim sportašima sudjeluju u zabavnim i kreativnim natjecanjima. Igrači će, podijeljeni u timove s djecom, pokušati što brže okititi božićni bor, odigrati blagdanski križić-kružić te se okušati u još mnogim veselim zadacima pripremljenima za ovu priliku.

Aktivnosti su otvorene za sve zainteresirane obitelji i posjetitelje koji žele osjetiti blagdansku atmosferu, družiti se, navijati i zajedno stvarati lijepe uspomene.