Novi pothvat zagrebačkih redovnica: Gradimo prihvatilište za bolesnike, a zdanje s dva kata trebalo bi niknuti za godinu dana

Nalaze se u blizini kliničkih bolničkih centara "Sestre milosrdnice" i "Sveti Duh", Instituta za tumore te dječje bolnice u Klaićevoj ulici, pa su svakodnevno od pacijenata koji se dolaze liječiti u Zagreb primali upite za prenoćište i boravak na kraće vrijeme. Nerijetko su stizali od osoba koje su već operirane pa nastavljaju liječenje kemoterapijom ili zračenjem, a često je bila riječ i o oboljeloj djeci u pratnji roditelja, objašnjava nam sestra Finka Tomas, redovnica iz reda Milosrdnih sestara svetog Križa.

– Jednu sobicu u našem samostanu davali smo na korištenje kada bi nam se javljali ljudi u potrebi. No, jedan ili dva kreveta nisu bila dostatna za taj problem. Hosteli, kratkoročni najam ili slične opcije u Zagrebu su jako skupe, a kada bolesna osoba dolazi iz daleka u nepoznat grad, novac i smještaj ne bi smjeli biti nešto o čemu se treba brinuti – govori sestra Finka.

I upravo zato časne sestre grade prihvatilište za bolesnike u kojemu će noćenje biti besplatno, a prema njihovu planu, objašnjava dok nam pokazuje zemljište u sklopu samostana na Vrhovcu gdje će niknuti, trebalo bi biti dovršeno za godinu dana. Stara zgrada koja se ondje nalazila već je srušena, a nakon šest mjeseci čekanja pretprošlog su tjedna dobili i građevinsku dozvolu pa bi radovi svakoga trena trebali početi. Prema projektu, prihvatilište će se sastojati od suterena u kojemu su planirane kuhinja, kapelica i veća dvorana koja se služiti za razna okupljanja, te dva kata.

– Na prvom će biti deset dvokrevetnih soba jer je, s obzirom na to da nam je blizini Klaićeva bolnica, važno da roditelji mogu biti smješteni s djecom. A na drugom katu ćemo imati sedam jednokrevetnih soba za one kojima takav smještaja više odgovara – kaže redovnica. Mislili su, domeće, na svaki detalj kako bi bolesnicima olakšali i uljepšali boravak u mirnom ambijentu s puno zelenila pa će objekt imati i terasu. Zaposlit će i recepcionara te jednu osobu za održavanje čistoće, a ostatak posla preuzet će redovnice uz pomoć volontera. Premda u samom prostoru bolesnicima neće biti osigurana direktna medicinska skrb, osoblje i volonteri bit će u stalnom kontaktu s liječnicima iz okolnih bolnica.

– Imamo i sestara koje su radile u bolnicama koje će sigurno po potrebi pripomoći, ali mi ćemo prvenstveno biti zadužene za duhovnu skrb bolesnika. Znate, kad je čovjek bolestan, vjera mu daje snagu, a mi ćemo ih tako pokušati ojačati i ohrabriti da svoju situaciju lakše prihvate i podnesu – objašnjava. Velik je to pothvat iza kojeg stoji šezdesetak redovnica iz samostana, a ne plaši ih ni cifra od 2,6 milijuna eura, kolika je vrijednost projekta. – Molimo se na nakanu svetom Josipu svaki dan i imamo vjeru u dobre ljude pa nema mjesta za strah – govori s. Finka. Iza njih je već i niz realiziranih projekata, od vrtića koji svake godine upisuje čak 70 djece do izgradnje Doma svetog Josipa za studentice slabijeg socijalno-ekonomskog stanja ili preuređenja Doma sv. Elizabete u kojemu su smještene 22 djevojke.

– Kada smo gradili studentski dom, došli smo u situaciju, i to kad je sve već bilo gotovo dovršeno, da nemamo novca za zadnju ratu, koja je iznosila 260.000 kuna. I onda je ubrzo jedne srijede, kao po nakani svetog Josipa, u samostan došao nama do tada nepoznat čovjek i tražio kontakt građevinske tvrtke koja nam je obavljala radove. Podmirio je sve troškove, to nam je primjer da ponekad treba samo vjerovati – poručuje s. Finka.

Milosrdnice svetog Križa sa studenticama koje kod njih stanuju organiziraju radionice, humanitarne koncerte, donatorske susrete i razne druge akcije kako bi upoznali ljude s potrebom gradnje prihvatilišta. Pretprošlog su tjedna na Hrvatskom katoličkom sveučilištu organizirali i veliki donatorski koncert na kojemu su nastupale razne folklorne skupine, a kupnjom ulaznice po cijeni od 20 eura posjetitelji su mogli pomoći realizaciji projekta.

– Rasprodali smo dvoranu. Svi su bili zadovoljni, već idući dan dobili smo puno poruka pohvale sa željom da pomognu – ističe s. Finka. Akcijama su dosad, dodaje, uspjeli skupiti oko trećine potrebnih sredstava, a u projekt je uključena i potpora Ministarstva za regionalni razvoj i europske fondove. To je, napominje, odličan start, a svi koji žele pomoći podatke mogu pronaći na njihovim web stranicama ili dolaskom u samostan na Vrhovcu, na kućnom broju 43. A redovnice već planiraju i božićni koncert kojim bi nastavili kampanju prikupljanja sredstava za prihvatilište.