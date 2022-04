Nova nevolja u Zagrebu: Zbog pada napona kod Cibone nisu vozili tramvaji

Nakon puknuća cijevi na križanju Branimirove i Šubićeve, nova je nevolja zadesila Zagreb. Oko pola 11 došlo je do pucanja tramvajskih kablova kod Cibone, zbog čega je došlo do kratkotrajnog zastoja tramvaja koji idu iz smjera Ljubljanice prema drugim dijelovima grada. Podsjećamo, iz smjera Ljubljanice gdje se nalazi spremište tramvaja izlaze tramvaji broj 3, 9 i 12.

Na mjesto gdje je došlo do pucanja kablova, stigli su zaposlenici ZET-a koji su ih popravili.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U tijeku je normalizacija tramvajskog prometa na linijama 3, 9 i 12 koje ponovno prometuju do Ljubljanice, nakon što su servisne ekipe popravile kontaktu mrežu na Tratinskoj koju je oštetilo teretno vozilo - navode iz ZET-a.

Ovo nije prvi problem s prometom danas u Zagrebu. Jutros je u aveniji Marina Držića došlo do puknuća cjevovoda nakon čega je privremeno došlo do zaustavljanja prometa, što je dovelo do gužvi diljem grada.

VIDEO: Puknuće cjevovoda u Držićevoj