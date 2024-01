Nikad luđi Samoborski fašnik pod sloganom "Umjetna inteligencija i prirodna prepotencija"

Princeza Sraka, Sudec Zlatkec, Princ Fašnjik i Štef Fiškalec, najviši dužnosnici Slobodne Fašničke Republike Samobor, predstavili su jučer sve adute 198. gradskog karnevala koji će se održati od 2. do 13. veljače. Ovogodišnji su slogani "Od mamuta do robota" i "Umjetna inteligencija i prirodna prepotencija", a u programu, kao i uvijek, ničega neće nedostajati.

– Nikad nije bio bogatiji – naglasila je na predstavljanju samoborska gradonačelnica Petra Škrobot te najavila vraćanje šatora na fašničku glazbenu scenu, tako da će se dio koncerta održavati na velikoj pozornici na Trgu fašničkih velikana, kako je do kraja karnevala prozvan središnji gradski trg, a dio pod šatorom na livadi iza kina Samobor.

Samoborski fašnik tako će 2. veljače otvoriti Petar Grašo te 13. veljače zatvoriti Severina, a nastupaju još, redom, Mate Bulić, 4 tenora, Željko Bebek, Urban i 4 te Slavonia bend. U šatoru će pak nastupiti Balašević Tribute band, Lidija Bačić, Tamburaši Kas, Night Express, Begini, Panorama i Let 3.

– Koncerti na glavnom trgu petkom i subotom počinju u 20 sati, a nedjeljom u 17. U šatoru pak kreću nakon završetka ovih na trgu, dakle ili od 22 ili od 19 sati, ovisno o danu – dodala je gradonačelnica Škrobot. Novoizabrana direktorica tamošnje Turističke zajednice Iva Pehar naglasila je da će Samoborom protutnjati i dvostruko više od lanjskih 150 tisuća maškara.

– Očekujemo više od tri tisuće maskiranih sudionika u skupinama koje dolaze iz svih dijelova Hrvatske, a za posjetitelje Fašničke Republike pripremili smo i brojne plesne i likovne radionice i predstave na Trgu fašničkih mališana, mnogo nagrada, sportski program i ludu zabavu – rekla je Iva Pehar. Ugostitelji će i ove godine u vrijeme fašnika petkom i subotom moći raditi do četiri sata ujutro, do kada može biti otvoren i fašnički šator, a nedjeljom do dva sata. Parkiranje u gradu petkom te na fašnički utorak bit će besplatno od 17 sati, a subotom i nedjeljom cijeli dan.

–Osim kaj bumo norili jako nam je drago kaj će se maskirati i naši mjesni odbori. Očekujemo da će ove godine biti najbolje maske na najboljem fašniku! Maskirajte se, dođite, zabavite se i prijavite svoje maske jer vas očekuju bogate nagrade. Bit će ovo najluđi samoborski fašnik - poručili su Princ Fašničke Republike, Sudec, Fiškal i Sraka.