Iz grada pojasnili zašto će poskupjeti računi za smeće. Stojak: 'To je novi harač'

Gradski ured za zaštitu okoliša u subotu je na konferenciji za medije pojasnio fiksne i varijabilne troškove usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te istaknuo da će cijene biti veće za građane zbog većeg troška koji proizlazi iz odvojenog prikupljanja otpada.

"Riječ je o novom pristupu gospodarenja otpadom i ne možemo imati istu cijenu kao prije dok smo sve bacali u isti koš i dok smo se ponašali kako nam je najlakše. Moramo podizati svijest i biti svjesni da je svaka ta kuna ulaganje u budućnost i buduće generacije", rekla je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić.

Grad Zagreb u petak je dao na javno savjetovanje prijedlog izmjena i dopuna odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada po kojem će se povećati cijene te usluge. Jozić ističe da se izmjena odluke donosi temeljem uredbe Vlade koju je donijela sredinom rujna. Također, ulaskom u EU preuzeli smo ciljeve o odvajanju do 50 posto otpada na kućnom pragu.



Prema prijedlogu, fiksni dio za sva kućanstva iznosio bi 68,57 kuna s PDV-om i pokriva troškove prikupljanja i odvoza svih reciklablinih sirovina, pražnjenja i održavanja reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, oporabe otpada, kamiona i cijena goriva, satnica djelatnika i amortizacije.

"Ranije je naš davatelj javne usluge 'Čistoća' dolazio kod korisnika samo po miješani komunalni otpad. Sada dolazi dva puta mjesečno po papir, dva puta mjesečno po plastiku, četiri puta po bio otpad i dva ili tri puta tjedno po miješani komunalni otpad. To jeza davatelja javne usluge koji treba pokriti", pojasnila je Jozić, dodavši da se ne mogu uspoređivati sadašnja i buduća cijena zato što se novim zakonskim propisima mijenja sam struktura cijene.Nautječu sami građani jer ovisi o veličini i broju pražnjenja spremnika tijekom mjeseca, dok biotpada određivao pružatelj javne usluge podružnica Zagrebačkog holdinga "Čistoća". Jozić ističe da se ta cijena ne bi trebala puno razlikovati od sadašnje cijene po litri koja je nešto više od devet lipa, dok je prednost za korisnike ta da ako ne bude pražnjenja spremnika, tog dijela računa neće ni biti.Osim fiksnog i varijabilnog dijela cijene, tu je i, u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge. Uz to, Jozić je najavila proširenje odluke o socijalnoj skrbi tako da bi socijalno ugroženim građanima pomogli plaćati jedan dio fiksnog djela.Nove i više cijene javne usluge primjenjivale bi se, a točan cjenik usluga bit će objavljen prije tog roka.Što se tiče spremnika za otpad ispred zgrada gdje postoji problem da netko drugi ubacuje smeće u tuđe spremnike, Jozić je istaknula da to ne kontrolira davatelj usluge, već sam korisnik. Također, u zgradama postoji opcija da stanari sufinanciraju smart spremnike koji već postoje na Malom Lošinju.

Danas je gradski zastupnik i predsjednik zagrebačkog HNS-a Tomislava Stojak ocijenio da je prijedlog novog drastičnog povećanja cijene odvoza smeća novi harač prema građanima Zagreba.

Pita se, među ostalim, koja to ozbiljna analiza može predvidjeti da će, primjerice, jedan samac ili umirovljenici u malom stanu, morati platiti fiksni dio odvoza otpada u iznosu od 68,57 kuna, plus varijabilni dio, potpuno isto kao jedna četveročlana obitelj u kući od nekoliko stotina kvadrata. Pozvao je gradsku vlast da povuče takav "sramotan prijedlog izmjene odluke i planirano poskupljenje, te konačno da model gdje će svaki građanin Zagreba plaćati odvoz otpada onoliko koliko ga i stvara u svojem kućanstvu i ima mogućnost njegovog odvajanja".