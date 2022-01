Neočekivano dobar zagrebački Advent: Porast noćenja od 257 posto

Prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), u prosincu 2021. godine zabilježeno je 74.000 dolazaka i 161.000 noćenja, od čega udio stranih gostiju čini 65 posto u dolascima i 69 posto u noćenjima. Tako su, uz posjetitelje iz Hrvatske, najbrojniji bili gosti iz Rusije, a slijede ih gosti iz Slovenije, BIH, Njemačke i Srbije.

U noćenjima su od stranih posjetitelja na prvom mjestu bili gosti iz Rusije, a slijede gosti iz Njemačke, BIH, Slovenije i Italije.

„Iako nas još nekoliko dana dijeli do službenog završetka adventskih i novogodišnjih događanja u Zagrebu, zadovoljni smo s ostvarenim rezultatima koji pokazuju da je ovo tranzicijsko i hibridno izdanje Adventa Zagreb privuklo posjetitelje i brojne turiste. Posebno me veseli činjenica da je Zagreb, kao što je to bio slučaj i u godinama prije pandemije, u samom vrhu po ostvarenim turističkim rezultatima u RH. Konkretno, u noćenjima smo u prosincu u porastu od 257 posto u odnosu na 2020. godinu, a u odnosu na rekordnu 2019. godinu smo na razini od 64 posto. Prema informacijama s terena, zagrebački hotelijeri su bili rasprodani za Silvestrovo, a očekuju i daljnju dobru popunjenost s obzirom na Snow Queen Trophy te, općenito, najave koje imaju za vrijeme zimskih praznika. Raduje i činjenica da smo, kao što je najavljeno, posebnu pažnju posvetili i održivosti pa će se, tako, po završetku svih programa četrdesetak zimzelenih biljaka u teglama koje su ukrašavale gradske trgove, zasaditi, u dogovoru sa Zagrebačkim Holdingom - Podružnicom Zrinjevac, na javnim zelenim površinama. Isto tako, i naše medvjediće iz prolaza Oktogon, koji su bili jedna od najpopularnijih i najfotografiranijih atrakcija, donirat ćemo Dječjem domu Zagreb u Nazorovoj te time zaključiti našu ovogodišnju adventsku priču", kazala je direktorica TZGZ-a, Martina Bienenfeld.

Podsjećamo, Advent Zagreb i novogodišnja događanja počeli su 27. studenog te, uz bogat kulturno-glazbeni program, predstave za najmlađe i izložbu tradicionalnih hrvatskih igračaka kroz tehnologiju proširene stvarnosti (AR), traju do petka.