'Nemojte zabit’ naš lipi jezik': U Knjižnici HAZU izložba o moliškim Hrvatima

Na izložbi se, među ostalim, izloženi i romani "Ruzulin", "Sep aš Mena", "Tezor do Brihandi" i "Hiža do Templari" koje je na moliškohrvatskom napisao književnik Nicola Gliosca, njegova zbirka poezije "Štice... do srca", kao i prijevodi bajki braće Grimm "Nike fjabe tradučane na-našu" i Pinocchija "Pinokj" te prijevod Evanđelja po Marku "Vandžej Markin: tradučan na-našu".