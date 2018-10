Ne moram dizati kredit, stan mi je darovao moj Večernjak

Osjećam se kao da sanjam i na- dam se da se neću probuditi! Još sam u potpunom šoku... Riječi su to koje izgovara 40-godišnja Martina Bakić koja je jučer u nagradnoj igri Večernjeg lista osvojila stan od 40 kvadrata u novozagrebačkom naselju Podbrežju. Sretnu vijest priopćio joj je gradonačelnik Milan Bandić, koji je došao na izvlačenje uživo u TV studio Večernjeg lista, a prvo što mu je rekla bilo je: “Vi se šalite!”

Nova adresa od 1. studenoga

Gradonačelnik je kuvertu s prikupljenim kuponima s njezinim imenom izvukao među njih 15.000 koliko ih je pristiglo na adresu Večernjaka. Morao je stoga duboko “zaroniti”, a sve je nadgledala tročlana komisija i javni bilježnik.

– Prepoznala sam gradonačelnikov glas preko telefona.. U tom trenutku bila sam na poslu, u uredu s još nekoliko kolega. Oni su mi prvi čestitali, i to čim sam poklopila slušalicu. A onda su počeli pristizati mailovi od prijatelja i poznanika, sve je zanimalo jesam li ja sretna dobitnica – govori Martina Bakić. Prve kojima je javila sretnu vijest bile su njezina najbolja prijateljica Romina i majka Ljiljana.

[video: 27202 / ]

– Vrištale su kad su čule – smije se Martina prepričavajući doživljaje. Trenutak dobitka nije mogao biti bolji, dodaje, jer se prije osam mjeseci odlučila osamostaliti. Sada živi s cimericom u podstanarskom stanu u Draškovićevoj ulici i razmišljala je hoće li dizati kredit za kupnju vlastite nekretnine ili ne.

– Nešto me sprečavalo da to učinim. Obvezati se na trideset godina velika je stvar, no sada, zahvaljujući Večernjem listu, o tome više ne moram razmišljati – kaže Martina, kojoj je to prva nagradna igra u kojoj je sudjelovala.

Useliti se može već 1. studenoga, a dotad će, nada se, uspjeti raskinuti ugovor s vlasnicom stana u kojem trenutačno živi kako bi mogla krenuti u novi početak. Večernji list, ističe, u njezinoj se kući čita oduvijek, ona je uz njega i odrasla te je od roditelja naslijedila tradiciju kupovanja novina. Kad je vidjela da se priprema velika nagradna igra, odlučila je okušati sreću, a kupone je poslala čim ih je skupila 17, i to iz pošte na Glavnom kolodvoru. Sigurna je, kaže, u to da će se vrlo brzo prilagoditi na život u naselju u gradnji, koje je Bandić prozvao “gradom u gradu”, s obzirom na to da će ondje, uza stambene zgrade, niknuti i cijeli niz sadržaja: poslovni toranj od 35 katova, bazenski kompleks, kulturni centar, sportska dvorana, dječja igrališta, škola, dva vrtića... Trenutačno je u Podbrežju 608 stanova u četiri zgrade, a predviđeno ih je 11.

“Open-space” koncept

– Sagradit ćemo u Podbrežju ukupno 1800 stanova. Prve četiri zgrade su pred završetkom. Bit će to jedno od najljepših naselja u Zagrebu, na žili kucavici prema Velikoj Gorici – rekao je grado- načelnik, najavivši mogućnost za još jednu nagradnu igru.

– Vidimo se za godinu dana, pa kada Večernji nađe novi način da nagradi svoje čitatelje, i Grad Zagreb će ga naći, pa ćemo dodijeliti dva stana. Idemo zajedno u akciju – rekao je, dok je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić na to dodao da zadatak medija i jest da pokušaju svojim akcijama učiniti život čitatelja ljepšim.

[video: 27198 / ]

Podbrežje, u koje su se neki stanovnici već uselili, nedavno je dobilo i izravnu autobusnu liniju do Glavnog kolodvora, do kojeg se vozi desetak minuta, u blizini je i željeznička postaja, koja će nakon završetka gradnje naselja biti premještena iz Svete Klare u Podbrežje, a nedaleko je i zagrebačka obilaznica. Čitav niz sadržaja za rekreaciju također je nadohvat ruke; na trčanje se može na savski nasip ili oko jezera Bundek, za jahanje je u blizini hipodrom, na Zagrebački velesajam može se na klizanje, a u nedalekom Laništu je i Arena.

Stan vrijedan 436.838 kuna ima energetski certifikat B razreda, zbog čega će režije u njemu biti 20 do 50 posto niže. Odlikuje ga tzv. open-space koncept uređenja kojim su dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja povezani u skladnu cjelinu te novoj stanarki Martini Bakić omogućuju da pri uređenju pusti maštui na volju. Projektanti su predvidjeli i mogućnost pregradnje, pa tako od dnevnog boravka i blagovaonice kao najveće prostorije lako nastane dodatna spavaća soba.

– Prostor se može pregraditi ormarom ili zidom od knaufa sa svjetlarnikom – kaže Igor Cerar iz Zagrebačke stanogradnje, gradske tvrtke koja gradi naselje.