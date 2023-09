'Ne ide pa ne ide': Pogledajte kako gradonačelnik Tomašević pokušava pogoditi koš

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je danas konferenciju za medije u sportskoj dvorani Osnovne škole Ante Kovačića gdje su obilježili završetak radova na dogradnji te škole.

Gradonačelnik je u jednom trenutku zaigrao košarku, no nije se baš proslavio. Dva puta je pokušao ubaciti loptu u koš, no to mu nije pošlo za rukom pa ju je dodao novinaru HRT-a koji je s lakoćom pogodio tricu.

- Gradonačelnik se potrudio atraktivnom figurom, ali naš kolega Ante Raić znalački je zabio - objavio je Radio Sljeme.

