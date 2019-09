Napokon nam je škola u susjedstvu, ne moramo više putovati

Prvi je dan nastave za đake iz Ivanje Reke i Resnika jučer bio posebno sretan jer od ove jeseni školske sate provode u posve novoj, modernoj školi. Tjednima su prije otvorenja, kaže ravnateljica škole Renata Buljan, djeca dolazila do zgrade i provirivala kroz prozore kako bi uhvatila pogled na svoje buduće učionice i hodnike. Početak školske godine tako je u OŠ Ivanja Reka protekao u razgledavanju svakog kutka zgrade koja je, složni su i đaci i nastavnici, dovoljno prostrana da primi i dvostruko više od 272 učenika, koliko ih od jučer u njoj provodi većinu dana.

Imaju i minilaboratorije

– Učionice nam imaju po 60 četvornih metara, sobe za informatiku i tehničku kulturu po 80 kvadrata. Ima dovoljno prostora i za sjedenje, plesanje, slikanje... Ma što god đaci žele raditi – ističe R. Buljan, dodajući da učenici na raspolaganju imaju i mnogo dodatne opreme, poput cijelih minijaturnih laboratorija koji se nalaze u sklopu učionice kemije te prirode i društva.

– Imamo na stotine malih epruveta, staklenih pločica, zdjela, mikroskop, sve što treba da učenici i viših i nižih razreda mogu obavljati pokuse i na temelju njih napisati istraživački rad – objašnjava.

Nova školska zgrada, vrijedna više od sto milijuna kuna, s mnogo prostora za učenje i igru super je stvar, a nastava u jednoj smjeni još je bolja, kaže ravnateljica, no ističe da je za đake i njihove roditelje ipak najvažnije to što se nalazi u njihovoj blizini i što djeca više ne moraju na nastavu svaki dan putovati u OŠ Frana Krsta Frankopana na Peščenicu. – Prije toga vozilo se i u Rugvicu. Sjećam se da su se učenici morali dizati u zoru te su se u autobusu “treskali” sat vremena do škole. Sad im je sve blizu i zbog toga su sretni svi, a pogotovo roditelji – kaže R. Buljan.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Najavljuje i još jednu dobru vijest, a ta je da će od sljedeće godine i djeca iz Resnika dobiti svoju školu, koja će biti otvorena kao područni objekt one u Ivanjoj Reki.

– Nalazit će se na mjestu stare pučke škole i do početka sljedeće školske godine trebala bi biti otvorena – zaključuje ravnateljica.

Jednako je veselo jučer bilo u Vidovcu, gdje su učenici također dobili “ganc” novu školu, na mjestu stare koja je srušena do temelja. Područni objekt OŠ Markuševec otvorio je, kao i školu u Ivanjoj Reci, gradonačelnik Milan Bandić, i to nakon svečane priredbe koju su izveli učenici odjeveni u tamošnju narodnu nošnju. Završetkom projekta vrijednog 32 milijuna kuna mali su Vidovčani dobili objekt s osam učionica, sportskom dvoranom u podrumu, prostorijama za tehnički i informatiku te kuhinjom i blagovaonom u prizemlju. Školu će u jednoj smjeni pohađati 150 učenika koji su protekle dvije godine na nastavu putovali u Markuševec.

Čekali su 30 godina

– Ovo je, moram priznati, iznad svih naših očekivanja. I djeca i djelatnici, a i ja, svi smo presretni zbog novog prostora jer je zgrada stare škole bila stara 80 godina i jedva je stajala na mjestu – ističe ravnateljica Gordana Horvat. I ona napominje da je najpozitivnije vezano za novu školu njena blizina za đake, kojima sad treba samo nekoliko minuta pješice da stignu na nastavu.

Svoj su dan dočekali i stanovnici Granešine u Gornjoj Dubravi, koji su 30 godina molili Grad da napravi sportsku dvoranu za njihovu osnovnu školu, a dosad su djeca tjelesni imala u predvorju i učionicama. Na 160. rođendan molba im je i uslišana pa su jučer đaci mogli razgledati unutrašnjost trodijelne dvorane s gotovo jednako velikim vanjskim igralištem. A da prelaskom opasne Miroševečke ceste ne ugrožavaju živote, sagrađen im je pothodnik koji od škole vodi do dvorane. Svoje su dvorane dobili i OŠ Tina Ujevića u Donjem gradu te OŠ Jabukovac na Tuškancu.