Napet dan u Zagrebu: Plavi grad prijavio Možemo! DIP-u

Vodstvo stranke Plavi grad prijavilo je Državnom izbornom povjerenstvu platformu Možemo! zbog kršenja Opće uredbe Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i zastrašivanja birača.

– Naime, ranije danas Volontera Plavog grada je na štandu za koji je uredno ishodovana dozvola od Grada Zagreba divljački napao i vrijeđao istaknuti možemovac i predsjednik Vijeća gradske četvrti Maksimir Svibor Jančić pri čemu mu je oteo i fotografirao potpisne liste. Prisutni građani su priskočili u pomoć, pozvana je i policija te će protiv istog Svibora Jančića biti podnesena kaznena prijava

Odmah nakon incidenta na službenoj Facebook stranici Možemo Zagreb objavljeno je da su u posjedu fotografija listi i podataka naših potpisnika. U istoj su objavi javno pozvali građane da čine isto, odnosno da fotografiraju i javno objavljuju potpisne liste.Radi se o elementarnoj povredi Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (GDPR) te zastrašivanju i obmanjivanju simpatizera i birača stranke Plavi grad. Među našim potpisnicima ima i zaposlenika Gradske uprave i Zagrebačkog holdinga koji su nam se danas zabrinuto javili i izjavili strah da bi mogli imati problema na radnom mjestu, pa čak i otkaze zbog svog političkog opredjeljenja kako je to pokazala dosadašnja praksa platforme Možemo! Zbog svega smo podnijeli prijavu DIP-u s molbom da zaštite Zagrepčane koji podupiru Plavi grad, naše volontere kao i samu stranku Plavi grad od ovakvih napada i pokušaja manipuliranja javnošću, te da osigurate demokratsko i zakonsko pravo svakog građanina Republike Hrvatske na slobodu izbora i glasovanje po vlastitoj volji i savjesti – tvrde iz Plavog grada.



"Ovo je do sad nezabilježeno u povijesti parlamentarne demokracije u Hrvatskoj. Možemovci su u panici jer znaju da u drugom krugu gube i da sam im najveća prijetnja, no neće nas ustrašiti"; poručio je kandidat za gradonačelnika Ivica Lovrić koji je oko cijelog slučaja obavijestio sve nadležne institucije.